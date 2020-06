Consultora prevé caída de hasta 20% en exportaciones e importaciones

La consultora Abeceb, en su último reporte, estima que este año el volumen de intercambio comercial de Argentina caerá hasta 20% y por otra parte, un superavit comercial equivalente al 4,4% del PBI. En las exportaciones, la caída llegaría al 14,6% (US$ 55.581 millones) y en importaciones, al 20,4% (US$ 39.122 millones). En tanto que el intercambio comercial se reduciría a US$ 94.700 millones (-17,1%), siendo el segundo año consecutivo de retracción y también alcanzando niveles similares a los del 2009 (US$ 94.458 millones).

Según este relevo, en mayo último Argentina registró un superávit comercial de USD1.893 millones, siendo el vigésimo primer mes consecutivo con saldo positivo y el resultado mensual más elevado desde diciembre de 2019. Y el superavti acumulado de los primeros cinco meses del año fue de US$ 6.613 millones, US$ 2.045 millones superior al registro del mismo período del año anterior.

Las importaciones cayeron el doble que las exportaciones en Mayo. La demanda de productos agropecuarios de China ayudó a reducir la fuerte caída de las exportaciones, mientras que la recesión quedó reflejada en el desplome de las importaciones. #ICA #IntercambioComercial pic.twitter.com/rZPpxzfItW — ABECEB (@abeceb) June 25, 2020





Sin embargo, el intercambio comercial cayó US$ 7.941 millones durante el mismo período, pasando de US$ 46.534 millones en enero-mayo de 2019 a US$ 38.593 millones en enero-mayo de 2020.