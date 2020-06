CEO de Airbnb: "Perdimos casi todo en cuatro o seis semanas"

uD83DuDCC8 Just released: the top 10 trending destinations in the US on Airbnb:



1?? Big Bear Lake, CA

2?? Miramar Beach, FL

3?? Panama City Beach, FL

4?? Smoky Mountains

5?? Hilton Head Island, SC

6?? Destin, FL

7?? Myrtle Beach, SC

8?? Branson, MO

9?? Palm Springs Desert, CA

uD83DuDD1F Port Aransas, TX