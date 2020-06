Banco por banco, las nuevas tasas para los plazos fijos

Desde el lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a aplicar la suba de la tasa mínima al 30% para la colocación a plazo fijo en pesos. Mientras definen sus porcentajes los bancos estatales, el resto de las entidades bancarias ya actualizaron su valor.

A partir de este alza se rompe el piso que estaba en 26,6% con un aumento de al menos el 3,4% en la tasa de interés.

El directorio del Banco Central elevó de 70% a 79% de la tasa Leliq la remuneración de los plazos fijos. Esto significa para los ahorristas, sin importar el volumen o razón social, una Tasa Nominal Anual de 30,02% (TNA) y una Tasa Efectiva Anual de 35% (TEA).

Respecto de cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos, una inquietud de quienes no pueden o no quieren ir hacia el dólar, son pocas las entidades que restan por modificar el porcentaje de interés que ofrecen para clientes y no clientes.

Uno por uno

Según el relevamiento que realiza a diario el Central en su página web, de los diez bancos más grandes que publican online cuánto pagan por plazos fijos. Sólo el Banco Ciudad, Nación y BBVA Argentina no aumentaron su tasa al 30,02%.