Cómo Apple logró visibilizar un caso de vandalismo

No es común en Estados Unidos los saqueos a mansalva. Pero esto se ha dado en los útlimos tiempos, a raíz de las protestas contra el racismo, tras la muerte de George Floyd. Lo concreto es que varias tiendas de Apple fueron saqueadas durante las movilizaciones. ¿Cuál fue la reacción de la firma fundada por el fallecido Steve Jobs? Directamente habilitar todos los iPhone robados para que los presuntos saqueadores usen esos aparatos.

La estrategia resultó: ante la sorpresa de contar con el servicio gratis, los teléfonos saqueados se activaron. A partir de ese momento, Apple fue localizando la ubicación de cada dispositivo según el uso que le daba la persona que lo tenía en ese momento. Y tras juntar la geolocalización de los dispositivos esos celulares fueron bloqueados y los archivos con la geolocalización de los mismos fueron enviados a la policía.

¿Qué pasó, finalmente? El caso aún no está cerrado. Según información del periódico The New York Post, los dispositivos robados están emitiendo un mensaje para que cada usuario se informe de que está siendo rastreado. Y además, que se le solicita al mismo devolverlo al local comercial de donde lo robaron.

Así este caso demuestra el poder de la tecnología y de la imaginación para resolver lo que terminó siendo un gran robo.