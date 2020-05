LATAM registró perdidas de US$ 2.120 millones en el primer trimestre

La aerolínea chilena Latam Airlines registró pérdidas por US$ 2.120 millones en el primer trimestre de 2020, en medio de las restricciones derivadas de la expansión de la pandemia del coronavirus en todo el mundo, lo que afectó de forma drástica sus operaciones internacionales.



A través de un comunicado la compañía informó hoy sus resultados entre enero y marzo y confirmó que las caídas "se explican fundamentalmente por el menor valor contable de activos por US$ 1.729 millones producto de la crisis de la Covid-19, el que no afecta la caja".



El director ejecutivo de Latam, Roberto Alvo, señaló que la perdida contable "es una consecuencia natural del impacto que ha tenido el Covid-19 sobre toda la industria, donde inevitablemente los activos de las compañías aéreas se desvalorizan ante la imposibilidad de operar".



La empresa aérea también incluyó en su reporte trimestral una mejora de 17% en su resultado operacional con relación al mismo periodo de 2019, lo que "demuestra que, previo al inicio de la crisis, la compañía visualizaba perspectivas muy positivas", agregó Alvo.



La aerolínea chilena explicó que este incremento se explica gracias a los ajustes realizados en la red de conexiones domésticas e internacionales a lo largo de 2019, sumado a una reducción de costos de 7,6% en el primer trimestre de 2020.



El martes, Latam Airlines y sus filiales de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú iniciaron un proceso voluntario de reorganización y reestructuración de su deuda bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos.



Luego de que se conoció la iniciativa de Latam, las acciones de la aerolínea sufrieron bajas consecutivas, llegando a caer hasta 51% durante la cotización del martes, aunque registraron un repunte de 12,5% dos días después; en lo que va del año y hasta el jueves el precio de los papeles retrocedió 89,4%.