El 40% de las pymes regionales no pagó salarios ni impuestos en abril

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que el 40% de los productores no pudo pagar sueldos en abril y que el 45% no pagó los impuestos. El estudio consistió en analizar y tomar dimensión de como viene impactando la pandemia dentro de las economías regionales.

Este trabajo se llevó a cabo a través de una encuesta que se le realizó a 283 pequeños y medianos productores de más de 20 complejos productivos. La misma terminó el 12 de mayo y refleja que el coronavirus golpeó a las economías regionales.

Afrontar el pago de las obligaciones impositivas y el pago de los servicios estuvo entre las dificultades más mencionadas por los productores. El 29% no pudo pagar pagar servicios públicos en abril. Igualmente en algunos sectores no agropecuarios el número se elevó a un 80%.

Las tarifas de luz fueron un dolor de cabeza, ya que el 50% dejó de pagar las boletas. Las economías regionales representan un 63% de las exportaciones agropecuarias argentinas. "Se necesitan unos 812 millones de dólares en capital de trabajo para mantener en pie a las Pymes".

Entre quienes no pudieron, los mayores inconvenientes son en el pago de IVA (23%), contribuciones patronales (19%), impuesto a las ganancias (18%) e impuestos provinciales (18%). El 40% de los productores no pudo abonar salarios el mes pasado. Entre quienes los abonaron, el 38,9% lo hizo con las ventas realizadas entre marzo y abril, y un 37,4% con fondos propios.