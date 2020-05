El dólar blue imparable: subió $6 y cerró con otro récord cotizando a $133

El dólar blue volvió a vivir una jornada histórica. Con un aumento de 6 pesos respecto del martes, cerró cotizando a $133, pulverizando todos los récords. El contado con liquidación (CCL), por su parte, cierra el día subiendo un 1,6%, creciendo hasta los $123,91.

El dólar oficial, en tanto, cerró hoy en un promedio de $69,84 para la venta al público, con un incremento de 19 centavos respecto de la víspera. Así, el dólar solidario, con el recargo del 30% contemplado en el Impuesto PAIS, culminó la rueda en un valor final de $90,79.



En la rueda de hoy, el dólar MEP operaba también en alza, en este caso de 1,6%, en $121,27 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó ocho centavos y finalizó en $67,54.



Consultado por el incremento en el dólar bursátil y “blue”, Christian Buteler, analista financiero, dijo que la suba se debe a la emisión de pesos y a la tasa de interés negativa que está ofreciendo el mercado.



“Encima los mercados de compra de divisas no son muy profundos, entonces cuando hay mucho interés hace que vuelen las paridades”, explicó el analista.



Buteler indicó además que la incertidumbre por la negociación del canje de deuda y un contexto económico recesivo, hace que los inversores "no tengan dónde colocar sus pesos para resguardarse y el dólar es la única opción que queda para cubrirse”.



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que fue una rueda con mayor volumen de negocios que las previas, en donde “el BCRA mantuvo el protagonismo durante todo su desarrollo, con ventas que abastecieron la demanda autorizada en buena proporción”.



“Los precios se movieron siempre en el valor de venta fijado por la autoridad monetaria, salvo puntuales operaciones que sobre el cierre fijaron los valores un centavo debajo de la postura oficial”, agregó.



Por último, el especialista estimó que el saldo neto de la acción oficial “se aproximó a los U$S80 millones de ventas en el mercado”.



El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S207 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.