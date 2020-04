Hoteles: "No hay ingresos para pagarle a los empleados"

"Si no puedo echar a nadie ni suspenderlo, pero tampoco le puedo pagar, entonces esto termina en la quiebra de los establecimientos", afirmó a No Tan Millennials MDZ Radio Graciela Fresno, de la Federación Hotelera Nacional. Y así describe la situación del sector:

"Cuando se cerraron las fronteras y también se impidió viajar al interior, los hoteles se quedaron sin reservas y sin ocupación. Ahora prácticamente todos los hoteles están cerrados. Y venimos con el problema desde antes que el resto de las actividades, ya que en marzo se cayeron las reservas hoteleras de medio año. Y la situación con el personal también es caótica porque necesitamos pagarle y no hay ingresos para hacerlo. Y este decreto que frena los despidos y suspensiones lo que hace es agravar la situación aún más porque si no puedo echar a nadie ni suspenderlo, tampoco le puedo pagar, entonces esto termina en la quiebra de los establecimientos", explicó.

Los hoteles, hoy

Consultada acerca de la actividad del sector respondió que solo se mueven los establecimientos que alojan a turistas que no pudieron regresar a sus destinos y algunos pocos alojan a la gente que viene del exterior y tienen que hacer la cuarentena. Y señaló que cuando todo esto pase va a costar que la gente se anime a viajar, por los traumas vividos por varados y también por turistas que padecieron las ideas y vueltas en confirmación y cancelación de pasajes a lo largo del último mes:

"Hay otras actividades que cuando levanten la cuarentena van a producir. Con nosotros eso no va a pasar, ya que la gente no se va a subir a un avión hasta que no aparezca una vacuna contra el coronavirus".

Escuchá el audio completo: