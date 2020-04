¿Cómo se prorroga el vencimiento de las tarjetas y préstamos?

Los bancos hicieron oficial la prórroga del vencimiento de las tarjetas de crédito debido a la situación del país y a la falta de movimiento bancario. El Banco Central también determinó la prórroga del pago de créditos por tres meses.

"Por el contexto actual, los resúmenes de tarjetas de crédito con fecha de pago entre el 20 de marzo y 12 de abril, modifican sus vencimientos y débitos automáticos para el 13 de abril", informaron los bancos a sus clientes. "Este cambio es automático, no tenés que hacer nada ni te va a generar ningún interés", agregan. Es decir, que los débitos automáticos también se prorrogan para ese día, el 13 de marzo.

En el caso de los saldos impagos de créditos, no se cobrarán intereses punitorios. "El BCRA determinó también que los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, cuyas cuotas vencen entre hoy y el 30 de junio de 2020, no devengarán intereses punitorios", informaron desde el Banco Central. "En el caso de los vencimientos de tarjetas de crédito, los clientes de las entidades podrán cancelarlos el 13 de abril, sin ningún recargo. Desde ahora, la tasa de financiamiento no podrá superar el 49%", agrega la entidad madre del sistema bancario.

