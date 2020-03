Apertura de bancos: qué bancos abrirán y cómo será la operatoria

La cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional ha generado numerosos inconvenientes en el cobro de jubilaciones y asignaciones familiares. Esto se debe a que muchas personas dentro de estos grupos nunca solicitaron la tarjeta de débito correspondiente, la extraviaron o no aprendieron a utilizarla para cobrar a través de los cajeros automáticos. Por esta razón, de manera excepcional, entre el viernes y el martes de la semana próxima algunos bancos abrirán sus puertas para que los jubilados y beneficiarios de asignaciones puedan cobrar.

En diálogo con MDZ, el secretario general de la Asociación Bancaria de Mendoza, Sergio Giménez, explicó cómo será la operatoria y cuáles son las entidades que abrirán sus puertas. "Los únicos bancos que abrirán son los que tengan pago de prestaciones sociales y sólo podrán concurrir jubilados y beneficiarios de asignaciones", aclaró Giménez.

En este sentido, Giménez indicó que desde ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) tomaron nota sobre el error cometido a fines de la semana pasada cuando se depositaron al mismo tiempo las 2,4 millones de asignaciones familiares y se generaron largas filas en las puertas de muchas entidades bancarias. "Se depositaron todas el mismo día y por eso se generaron esas filas en los bancos. Ahora se van a depositar 800.000 el viernes, otras 800.000 el lunes y otras 800.000 el martes", explicó Giménez, quien agregó que también se informará sobre las fechas de cobro de las jubilaciones, que también se distribuirán entre el viernes y el martes.

En cuanto al personal necesario para que las entidades bancarias abran sus puertas, Giménez indicó que cada banco está buscando voluntarios dentro de su nómina que no estén en los grupos de riesgo de la pandemia. "Si no alcanzan los voluntarios, cada entidad resolverá cómo completa el personal de atención", señaló el secretario de la Bancaria.

Giménez aclaró que se tomarán todas las medidas necesarias para cumplir con la distancia de un metro y medio entre las personas que ingresen a cada sucursal y habrá en cada entidad todos los elementos de higiene necesarios. Además, en cada sucursal se realizarán las correspondientes desinfecciones cada cierto tiempo. "Se van a formar filas en las puertas, pero es inevitable que eso ocurra. Lo importante es que se respete la distancia entre las personas", indicó Giménez.

Por último, el secretario de la Bancaria pidió encarecidamente que quienes tengan tarjeta de débito no concurran a cobrar por ventanilla sólo porque les resulta cómodo o por costumbre. "Es una medida excepcional para quienes no tengan tarjeta de débito o la hayan perdido. Le pedimos sobre todo a los adultos mayores, que son el principal grupo de riesgo, que no concurran al banco si no necesitan hacerlo. Si no saben utilizar la tarjeta de débito le pueden pedir ayuda a algún familiar", cerró Giménez.