Miguel Ángel Broda: "Esta crisis muestra el costo de ser un país anormal"

El economista Miguel Ángel Broda reconoció que la difícil situación económica que atraviesa la Argentina por la pandemia de coronavirus "muestra el costo de ser" un país "anormal" y aseguró que "tenemos que transformarnos en estables y tener una estrategia para crecer". Además señaló que la economía nacional se derrumbará este año entre un 5 y 10% del PBI dependiendo de cuánto se extiendan las medidas de aislamiento social y planteó la necesidad de crear un comité de expertos en economía.

En una extensa entrevista publicada hoy en diario Perfil, Broda fue consultado sobre cómo será la salida respecto a la cuestión macroeconómica en la Argentina tras el coronavirus: "No lo sé. Solamente en abril creemos que el déficit primario va a estar entre 5 y 6 puntos del PBI. Esta crisis muestra el costo de ser anormal. Más allá de que las crisis sean una oportunidad, lo más probable es que vayamos hacia mayores controles y congelamientos, que se continúe la línea histórica. Pero también hay una pequeña probabilidad (pequeña, pero más alta que antes) de hacer un programa de unidad de crecimiento, volvernos normales, ser como los vecinos. A la corta o a la larga tenemos que transformarnos en estables y tener una estrategia para crecer".

"Los economistas solemos preguntarnos cómo se llegó en otros lados a una situación como esta. Pero la de Argentina es una tragedia inédita, no hay país que haya tenido estas características de decadencia, estancamiento", sentenció.

Respecto a su propuesta de un comité de expertos en economía, Broda consideró que "tiene que haber gente que tuvo mucha experiencia, ex ministros, secretarios, alguno de mucha experiencia en este tipo de crisis. También deben estar argentinos brillantes que se encuentran en universidades de los Estados Unidos que piensen el deber ser de largo plazo. A eso debe sumarse gente que ejecute, porque es uno de los grandes problemas del Estado argentino; la heterodoxia quiere un Estado grande y muy interviniente pero no se da cuenta de que el Estado argentino es muy ineficaz. El país necesita tener un conjunto de gente activa que administre las decisiones".

"Necesitamos programas veloces y que no sean permanentes, porque esto no lo podemos aguantar. No tenemos programa económico, y menos tenemos un programa de corto plazo de urgencia. Y tampoco tenemos coordinación", señaló.

Aventurándose en pronósticos sobre lo que ocurrirá con la economía argentina este año, Broda lanzó: "Si el confinamiento, aunque flexibilizando levemente, sigue dos meses más, la Argentina va a caer por lo menos 7% este año", aunque la misma podría llegar al 10% si la cuarentena se prolonga por más tiempo. Tampoco fue muy optimista respecto a la inflación: "La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un anticipo de lo que van a ser los pronósticos del mundo, y cuando llega a la tasa de inflación de Argentina ponen solo un renglón. Ni el Fondo se anima a decir qué pasará. Estoy seguro de que vamos a tener muy alta inflación, espero que podamos evitar la hiperinflación".

Por otro lado, Broda expresó su opinión sobre la oferta de renegociación de la deuda que el Gobierno argentino presentará ante los acreedores: "Es menos agresiva de lo que se esperaba. La deberíamos haber hecho el 15 de diciembre, porque es una oferta que no toma en cuenta la crisis mundial. La propuesta no está lejos de poder ser aceptada". Sin embargo, indicó que ve "un riesgo de default de por lo menos el 50%" dado que "esta no es una propuesta que imposibilite el acuerdo, aunque es muy difícil" y dependerá, a su criterio, que se modifiquen algunos puntos como "acortando un año el período de gracia o cambiando alguna condición de la velocidad en la cual se alcanzan intereses máximos podríamos llegar a un acuerdo".