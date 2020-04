La venta online y la expectativa de los minoristas para salir del pozo

La autorización para la venta minorista online que dispuso el Gobierno permitirá un principio de reactivación para las empresas dedicadas a los rubros que tuvieron que cerrar sus locales a partir del aislamiento social por el coronavirus, según sectores consultados.



"Nos parece una medida razonable. Va a permitir ingresar un pequeño flujo de caja. Argentina y el mundo no van a ser lo mismo en la manera de relacionarse y en la manera de comercializar, por lo tanto el comercio electrónico, que viene creciendo a pasos agigantados, es una buena herramienta", dijo a Télam el secretario Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.



Anoche, el gobierno nacional publicó la Decisión Administrativa 524/2020 en la que incluyó como excepción al aislamiento la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal.



Las ventas deberán tener como modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística y en ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.



Grinman señaló que esta medida "la venimos pidiendo hace mucho tiempo porque se estaba produciendo una inequidad entre sectores exceptuados como supermercados que venden alimentos pero también venden ropa y calzado. Los comercios que venden calzado estaban cerrados entonces se producía una situación de inequidad absoluta".



Hasta ahora "la venta online representa 5% en el flujo de caja de los comercios. Todavía en Argentina no tenemos la cultura de la compra a través de internet", dijo Grinman y agregó que "también hay problemas de logística, problemas en la entrega y de conectividad, no en todo el país hay buena conectividad".



"En los rubros que estuvieron con locales cerrados, la venta cayó 100% en los últimos días, todo lo que estuvo cerrado cayó de manera fenomenal. En promedio cayó 60% o más la venta", detalló.



En cuanto a la situación de los comercios con locales dijo que "tenemos conversaciones con algunos empresarios que ya nos dicen que no están en condiciones de seguir".



"En marzo hubo dificultades muchos comercios pagaron sueldos reducidos de hasta 50% y lo están pagando todavía en cuotas, habida cuenta que en marzo se trabajó 20 días, el sueldo de abril va a ser mucho más difícil", sostuvo.



En este contexto, consideró necesario que el Gobierno implemente "créditos a tasa 0 para que el empresario lo pueda devolver, no estamos pidiendo un subsidio sino créditos".



Por su parte, el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, dijo a Télam que "estamos muy conformes con la medida; nosotros veníamos hablando con el Gobierno ya que creemos que es una forma de reactivar ciertas empresas, muchas de ellas pymes que están con grandes necesidades de tener un flujo de fondos para pagar sueldos, alquileres y demás".



"El comercio electrónico sin abrir los locales se puede hacer en una operación mucho más controlada. Desde la Cámara armamos un protocolo de armado, transporte y entrega de pedidos seguro y de esta forma creemos que se puede llegar a reactivar una parte de la actividad de estas empresas con un riesgo acotado", señaló.



Asimismo, el director de CACE agregó que "el Gobierno armó una página que se llama 'red de asistencia digital a pymes', en la cual trabajamos todas las cámaras del sector en conjunto con el Gobierno y empresas y ahí tienen un catálogo de herramientas para empezar a vender online".



En cuanto a los rubros, señaló que "en condiciones normales, si tomamos 2019, el rubro más importante en venta online es turismo que en este momento tiene retenciones desde otro lugar, luego electro y tecnología que venía vendiendo algunos productos, más de lo normal, pero no podía entregar".



Detalló que a partir de la cuarentena, la venta online de supermercados creció 300% y la de farmacias se incrementó 60%.



A partir de la medida "la gran diferencia va a ser en indumentaria y hogar que es un rubro que tiene no sólo mucha venta sino que involucra a muchas empresas de distinto tamaño, sobretodo medianas".



"Eso va a ser muy importante porque venían vendiendo sin poder entregar y en el caso de algunas empresas que de repente cerraron las sucursales, la venta online pasó a ser de 2/3% del total de ventas al 15/20% durante esta cuarentena", concluyó Sambucetti.