"Empresarios tienen la impresión de que se está acabando la nafta"

En "Uno Nunca Sabe", el periodista Carlos Burgueño hizo un análisis del país que arranca a partir de hoy con la extensión de la cuarentena y afirmó que se vienen 15 días importantes. Esto dijo:

"Los próximos 15 días serán los que mantengan el funcionamiento del pulmotor de la economía, no para que haya reactivación, sino que para que llegue la ayuda a la economía. Según consulta hecha al sector empresario la impresión es que se está acabando la nafta. Los que mejor espaldas tengan podrán pagar el salario y los que no, empezarán a buscar más ayuda al Estado".

"De acá a dos semanas dos empresas van a anunciar que hasta acá llegamos".

"Estamos al 45% del uso de camas de terapia intensiva del país. Si esto se dispara colapsa el sistema de salud".

"Ninguna actividad importante empieza hoy".

"Planes de ahorro: lo que se prorroga es el aumento de la cuota, no la cuota en sí".

"Tarjetas de crédito: el no pagar en tres meses y luego hacerlo en cuotas es una medida que alivia. Podés dejar de pagar hasta el mínimo".

"Hoy no me preocupa el dólar. La economía va a caer más del 5% y no se va a recuperar ni en el 2021 ni en 2022".

"En Argentina un sistema de big data no se puede hacer. Es inviable por el costo".

