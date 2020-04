Se duplicaron los precios de frutas y verduras en Mendoza: los motivos

En medio de la cuarentena obligatoria que rige en la Argentina para frenar el avance del coronavirus, los consumidores se encontraron con una desagradable sorpresa en las verdulerías: los precios de algunas frutas y verduras aumentaron hasta un 100% en los últimos siete días, lo que levantó enojos e interrogantes de por qué se dispararon los valores en poco tiempo, pese a las promesas de las autoridades gubernamentales para contener cualquier escalada inflacionaria.

Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina - Región Cuyo, explicó que "algunos ítems han subido por cuestiones estacionales y otros porque se ha complicado el tema del transporte, generándose un gasto adicional, mientras que un sector especula y trata de sacar ventajas en esta situación".

En comunicación con el programa Sonría lo estamos filmando, de MDZ Radio, Carrasco dio varios ejemplos que evidencian las distintas razones en las escaladas de precios: "La zanahoria tuvo una suba bastante marcada que ya viene de hace tiempo, y si no estuviera la pandemia también estaría cara porque no hay oferta. De hecho, nadie se enteró que el año pasado muchos productores tuvieron que arar la zanahoria porque no valió nada y ahora la mitad de los productores plantaron zanahoria, por lo que hay escasez".

"En otros casos como la papa, las cuadrillas están compuestas en su mayoría por gente grande, y como muchos no van a trabajar, baja el número de trabajadores, disminuye la mercadería que entra a los mercados y suben los precios", añadió.

Un caso paradigmático es el de la naranja, cuya demanda aumentó exponencialmente desde el comienzo de la cuarentena y sus precios también subieron bastante. Según Carrasco, ello obedeció a múltiples factores: "Uno de ellos es que el sindicato frutihortícola en Entre Ríos (principal productora de naranjas del país) no les permite a los trabajadores que se presenten a sus puestos, y los tres o cuatro galpones restantes de empresas chicas que están trabajando lo hacen en forma reducida. A eso hay que sumarles las complicaciones del transporte".

Respecto a ese último punto, Carrasco señaló que "estamos teniendo problemas con los controles, porque ayer a algunos camiones les pedían el permiso que va a entrar en vigencia el viernes (el Certificado Único Habilitante de Circulación), lo que está complicando la circulación".

"Lo importante es que el consumidor entienda que el negocio de barrio no es que le está cobrando de más, sino que hay ciertos aumentos justificados por cuestiones de estación y otros por el transporte y los problemas de circulación, y si bien algunos lo hacen por especulación, la mayor parte está tratando de trabajar de la mejor manera", resumió.

