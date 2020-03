La CAME celebra la baja de retenciones para economías regionales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó hoy que "celebra" la baja de retenciones para las economías regionales dispuesta esta semana por el Gobierno nacional.



Así lo manifestó la entidad al reafirmar que "las retenciones son un impuesto distorsivo que impacta negativamente en el precio pagado al productor pyme resintiendo la rentabilidad y competitividad de la agroindustria nacional".



El director ejecutivo del área de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo, destacó que en la norma dictada por el Gobierno "hay una cantidad de productos agroindustriales que fueron considerados como economías regionales y cuya alícuota se estableció en un 5%".



"Nuestro reclamo no sólo fue escuchado, sino también parcialmente atendido”, aseguró el directivo de CAME en referencia a las 606 posiciones arancelarias detalladas en el anexo del Decreto 230/20 que modificó las alícuotas de los derechos de exportación.



La CAME ante la promulgación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva reclamó en diciembre por la reglamentación del artículo 52, que contempla dentro del universo de las economías regionales a todas aquellas actividades del sector agroindustrial que tuvieran alta incidencia en la economía de la región, con el planteo que sus retenciones no excedieran el 5%.