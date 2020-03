Invertirán más de US$1.100 millones en telecomunicaciones a nivel global

La industria global de telecomunicaciones invertirá US$1.100 millones hasta 2025 en infraestructura, de los cuales el 80% corresponderá a redes 5G, según difundió hoy la entidad internacional que agrupa a las empresas de servicios móviles, GSMA.

"La industria está haciendo una fuerte inversión en 5G: Se espera que los operadores móviles inviertan US$ 1,1 billones en CAPEX (bienes de capital) a nivel mundial entre 2020 y 2025; aproximadamente el 80 % será en redes 5G", indicó la entidad.

"Me fui de las ciudades para huir de las ondas electromagnéticas"

Si bien hoy la tecnología 5G tiene un despliegue mínimo, la previsión es que en los próximos 5 años se duplique la cantidad de conexiones de internet de las cosas (IoT) hasta los 25.000 millones, lo que redundará en una triplicación de los ingresos, hasta los US$1.100 millones.

La previsión del mercado es que 5G será utilizada especialmente para impulsar la llamada industria 4.0, es decir, con una fuerte participación de las soluciones de internet de las cosas, inteligencia artificial y robotización.

Sin embargo, el analista de mercado Sebastián Cabello señaló que una primera encuesta sobre las expectativas de 5G en América Latina arrojó que el 57% de los consultados adaptarían 5G para uso individual por el impacto de la mayor velocidad de conexión.

El empuje a internet de las cosas y a la tecnología 5G, atiende también a que la proyección de nuevos usuarios está en su meseta a nivel global.

El número de suscriptores únicos a fines del año pasado era de 5.200 millones (el 67% de la población) y la estimación es que hacia el 2025 podría llegar a los 5.800 millones o al 70% de la población mundial. Es decir que el crecimiento del mercado no puede regirse más por la cantidad de usuarios, sino por un incremento en los servicios para obtener una mejor ingreso promedio por cliente (ARPU) y por la conexión a redes de objetos que hoy no están conectados.



La internet de las cosas comenzó con dispositivos individuales como las pulseras que leen el ritmo cardíaco y la presión, para expandirse a los autos sin conductor y a las soluciones de ciudad inteligente con transporte, semáforos, iluminación, prevención de inundaciones y otras iniciativas.



A nivel global, la mitad del planeta está conectada a internet móvil (3.800 millones de personas) y la previsión es que alcanzará al 61% (5.000 millones) para el año 2025. El 5G agregará US$ 2.200 millones a la economía global en los próximos 14 años.

Según el informe publicado hoy, las tecnologías y servicios móviles generaron el 4,7% del PIB a nivel mundial el año pasado, una contribución que ascendió a US$ 4.100 millones de valor económico agregado. Se prevé que esta contribución crecerá a US$ 4.900 millones (4,9% del PIB) para 2024, a medida que los países de todo el mundo se expandan las soluciones de esta tecnología.

El año pasado el ecosistema de la industria móvil, incluyendo a las empresas tradicionales que suman su aplicación como bancos, medios y otros rubros, empleó a más de 30 millones de personas, e hizo una contribución a la financiación del sector público, con US$ 490.000 millones recaudados a través de impuestos generales.