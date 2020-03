Burgueño: "El FMI siempre pide aumentar las retenciones"

¿Qué va a pasar con el campo, tras la confirmación del aumento de las retenciones a la soja? “Si hay medidas de fuerza va a ser con la comercialización y no con grandes protestas de la gente del campo", pronosticó el periodista Carlos Burgueño en "Uno nunca sabe" (MDZ Radio). En lugar de un gran paro agropecuario, como la urgencia del gobierno está en los dólares, y siendo que este aumento de las retenciones afecta a solo una de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (la Sociedad Rural, en concreto), en lugar de tractorazos, como se hizo en la época de Néstor Kirchner, la protesta se haría es no liquidar la soja para exportar. Y con eso, el campo logra frenar la llegada de dólares para el Gobierno.

Así lo explica Burgueño:

"El Gobierno logró en la estrategia para anunciar y aplicar las retenciones el haber dividido la Mesa de Enlace, constituido por cuatro entidades. No es lo mismo un gran productor de la zona pampeana que de Misiones o Corrientes, los criterios son diferentes. Y los más afectados son los de la Sociedad Rural. Para que haya una protesta masiva, las tres entidades no afectadas tienen que adherirse con la Sociedad Rural. Un tractorazo de la Sociedad Rural se haría oir pero no sería determinante. Entonces lo que pueden hacer es almacenar la soja en silobolsas y no liquidar (es decir, no vender). Es decir, yo no liquido y vos vas a recaudar menos. Cuando se liquida la soja en retenciones entran dólares. El FMI siempre pide aumentar retenciones y es porque es la manera más fácil que tiene el gobierno argentino para conseguir dólares. Y ahora estamos en un medio de una negociación del FMI”.

