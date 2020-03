La profecía apocalíptica de Milei por el parate de la economía: "Nos vamos a morir todos de hambre"

El economista liberal Javier Milei vaticina un futuro siniestro para el país a partir de la grave crisis económica que provocará la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus en el país.

"Argentina va camino a la peor crisis de su historia, con una combinación de default, hiperinflación y una catástrofe sanitaria. Va a haber una caída monstruosa del PBI y de los salarios reales y un aumento enorme del desempleo. Esperemos que todo esto sirva para que la gente comprenda que el Estado no es la solución, es el problema”, aseguró el economista en diálogo con Infobae.

Con respecto a la cuarentena dispuesta por el gobierno, Milei consideró que "es un falso dilema elegir entre la vida y la economía". "Habrá muertos de todas maneras. Si se va a una cuarentena extrema nos entierran a todos. La producción es cero y como no vamos a tener nada para consumir, nos vamos a morir todos. Pero la gente no se va a dejar morir, va a tratar de resistir y todo termina en una guerra civil donde se muere para conseguir alimentos", explicó el economista.

Y completó: "Esto parece una locura, pero hoy ya hay saqueos en Italia, una sociedad muchísimo más civilizada que la nuestra, del primer mundo y con muchísimos más ingresos. No darse cuenta de esto es un error garrafal. Además, hay casos exitosos como Israel, Singapur, Taiwán y Hong Kong".

Sobre los casos exitosos mencionados por Milei, el economista destacó que en esos países aislaron a los grupos de riesgo (adultos mayores), pero no frenaron la actividad económica. "En lugar de aislar a la gente, hay que hacer tests masivos. En lugar de tener a militares, gendarmes y policías controlándole papeles a la gente, tendrías que tenerlos con esos termómetros modernos que se los ponés en la cabeza y automáticamente te marcan la temperatura. Todos los que tienen debajo de 37,5, a laburar. Hay que tratar de minimizar la caída de la producción. No podés encerrar a todo el mundo y creer que eso se va a arreglar con emisión monetaria. Si todos estamos encerrados la producción es cero y se financia el aumento de gasto con emisión monetaria, eso da que el valor del dinero es cero. Estás gestando la base de una hiperinflación", aseguró Milei.

En este sentido, Milei aseguró que Argentina ya se encuentra virtualmente en default y criticó duramente la política de control de precios adoptada por el gobierno. "El presidente Fernández está siendo asistido por incompetentes, ya sea Marcó del Pont, Vanoli, Kulfas, Guzmán, Paula Español, son todas personas que adhieren a ideas económicas que lejos de ser la solución son el problema", consideró el economista liberal.

Y cerró: "Si la producción es cero y yo te doy papelitos para sostener el consumo, ¿qué vas a poder comprar? Nada porque no hay bienes. Que el poder adquisitivo del dinero sea cero significa que el nivel de precios es infinito. Por lo tanto, dado el nivel de precios de hoy, tenés una hiperinflación. No solo llevan al default con una hiperinflación, sino que generan una situación de desabastecimiento monstruosa que podría derivar en una guerra civil".

"Si esto es tan exitoso y hay cero infectados de coronavirus y no se muere nadie, nos morimos todos de hambre porque no hay producción. El Estado no produce nada. Lo único que produce el Estado son impuestos y pobreza. Atacar a los empresarios es como matar a la gallina de los huevos de oro. Si se lleva esa afirmación al límite se va a la estatización de todos los medios de producción. Eso se llamó comunismo y fue un fracaso económico, social y cultural, que asesinó a 150 millones de seres humanos. Vamos camino a una catástrofe social y económica", concluyó Milei.