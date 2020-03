Burgueño: "Se viene un gran rescate de la economía a nivel mundial"

En Uno Nunca Sabe, el periodista Carlos Burgueño analizó la economía política de la primera quincena de cuarentena en Argentina. Apuntes de lo que dijo:

Cuarentena y rescate. "Vamos a estar un mes de cuarentena. El rescate más fuerte no lo vimos y acá hay que ganar día a día, semana a semana. Se viene un gran rescate de la economía a nivel mundial, el problema es que no se sabe cuándo esto termina".

Precios. "Ninguna variable económica justifica el aumento de precios, salvo la especulación económica y esto te demuestra cómo están hecho los argentinos. No puede ser que una empresa no pueda mantener un mes los precios congelados. Eso significa que esa empresa está mal administrada. Así, el que compra no tiene alternativas porque no podés buscar precios. Vas y comprás con el precio de lista y allí es donde aparece el aumento, que no sabés si atribuírselo al supermercado, al fabricante, al que transporta la mercadería o a otro".

Despidos. "A una semana de cuarentena Techint despidió a 1450 empleados, ¿ellos no tienen una línea de crédito o un "colchón" para aguantar ? Esto demuestra que Techint, cuyos dueños conozco, está mal administrada porque no tiene el colchón para pagar los sueldos por un mes. Y además lo que hizo es de poca solidaridad. Una cosa es que los fondos para pagar un mes de sueldo no los tenga un negocio barrial y otra cosa es que no lo tenga esta multinacional. Por otra parte, si arrancás ahora con los despidos, ¿qué va a pasar en dos o tres meses?".

Alquileres. "Lo que no se paga se tendrá que hacer después de septiembre, con intereses. Nadie va a ser expulsado de su vivienda".

