Alquileres: "La idea es continuar con los contratos que finalizan"

El proyecto del Gobierno nacional para reducir el impacto de la crisis económica por el coronavirus en quienes pagan alquileres apunta a iniciativas como congelar el valor de la cuotas, suspender las hipotecas y las ejecuciones por la falta de pago. En "Uno nunca sabe", Carlos Burgueño afirmó que la idea de la Casa Rosada es que la gente no pierda el inmueble donde vive, por lo que -en el caso de los que finalizan el contrato de alquiler- implica hacer un cambio que no está definido en el contrato. Aprobar esos cambios requiere hacerlo dentro del Estado de emergencia.

"Lo importante es que la gente no pierda su casa. La idea (del Gobierno) es continuar por dos o tres meses el contrato de alquiler, Para que constitucionalmente sea válido tiene que ser declarado el Estado de emergencia", afirmó. Y teniendo en cuenta que la iniciativa, así como se plantea, no beneficia al propietario, Burgueño señaló que "tenemos que mentalizarnos que en esta crisis cada uno va a perder algo, ya sea mucho o poco".

Escuelas privadas. "Ningún alumno va a perder la escolaridad porque su padre no pueda pagar la cuota del colegio en abril".

Salarios. ·"Para contener a la clase media se necesita que todos los trabajadores en relación de dependencia cobren sus sueldos tal como viene haciéndose".

Empresas. "El gobierno apunta a las pymes con el programa Repro, que es el sistema que tiene el Estado para pagar una parte del sueldo de trabajadores de empresas privadas durante un tiempo, para así evitar que éstas colapsen".

Novedades oficiales: Se anunciará una reducción transitoria del pago de aportes para los sectores en crisis y se agilizarán los Repro para sectores afectados (ventanilla rápida para el pago de salarios) — carlos burgueño (@cburgueno) March 25, 2020

Juntos por el Cambio. "¿Qué proponen ellos para superar esta crisis? Hasta el momento no conozco nada. No puede ser que todas las soluciones salgan del Ejecutivo. Las ideas que conozco son de empresas o de cámaras (como la construcción de la carne, entre algunos), y del gobierno. No he escuchado a la oposición decir "te presento un conjunto de propuestas para superar esto". Además escasean las propuestas para conseguir dinero o para bajar impuestos. Hay que ponerse a discutir ideas nuevas".

