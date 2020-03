Coronavirus: los monotributistas mendocinos piden ser eximidos de pago

Ante la situación de emergencia sanitaria en la Argentina por la pandemia de coronavirus, una asociación que representa a monotributistas mendocinos pidió la declaración de la "emergencia económica, financiera y fiscal" para los pequeños contribuyentes que implique, entre otras cuestiones, la exención del pago del impuesto en todas las actividades.

La agrupación Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), que tiene su sede en Mendoza, emitió un comunicado en el cual adelantó que está trabajando en un proyecto de ley a presentar en el Congreso de la Nación para "salvaguardar los derechos e intereses de sus asociados monotributistas".

Se trata de una iniciativa para que se declare la "Emergencia Económica, Financiera y Fiscal" orientada a las personas comprendidas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y que tenga una validez de 180 días.

Entre los puntos a destacar, se menciona el "eximir del pago del monotributo en todas las actividades inscriptas"; la "prórroga para el pago automático de los planes de pagos a los cuales se haya adherido oportunamente"; un "Bono o Ayuda Económica ante la falta de actividad económica"; y una "línea de créditos especiales para el sector".

"En Argentina existen más de tres millones de monotributistas que trabajan de manera independiente, esto quiere decir que si no trabajan, no facturan y no generan ingresos. La mayoría de ellos son sostén de familia, lo que agrava aún mas la situación ya que nos encontramos frente a una realidad de que son familias que 'viven el día a día', muchos de ellos sin capacidad de ahorro", señala MARA en el comunicado.

A su vez, señaló que la crisis por el coronavirus "nos demuestra el grado de vulnerabilidad del sector, el cual actualmente ha visto reducido sus ingresos al máximo y no han sido contemplados con ningún tipo de medida gubernamental para paliar su situación".