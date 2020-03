Coronavirus y el bolsillo: "El primer problema está en la economía en negro"

Anuncios económicos. "Muy bien orientado está el Gobierno, pero con gusto a muy poco. ¿Por que? Está bien que los primeros destinos de los dineros vayan a la ayuda social y está bien que Daniel Arroyo haya detectado adonde hay que llevar plata (economía informal), como también de tratar de avanzar en la obra pública en barrios para que la gente vaya a trabajar allí. El primer problema está en la economía en negro. También está bien que el Estado se haga cargo de los sueldos de la gente a través del Repro, como también el volver a la obra pública, más allá de que sea poca plata. El gusto a poco es porque miremos lo que otros países afectados están haciendo: lo que se te va a empezar a caer no es solo un comercios, sino también van a cerrar las automotrices y el sector petrolero, entre otros, y allí son muchos los que van a caer. Entonces el Gobierno tiene que pensar qué van a hacer con las empresas que hoy valen la mitad respecto de hace pocas semanas".

El mundo. "El gobierno de Estados Unidos está pensando en absorber la deuda de muchas empresas que ahora están por cerrar. Si no pensás con épica acá se te funde la mitad del país. El estado italiano está a punto de nacionalizar Alitalia, porque las líneas aéreas están por cerrar. El problema en Argentina es la ideología y que en un futuro te metan a La Cámpora en los directorios de las empresas".

La moratoria que se viene. "Se está pensando en acciones sobre los impuestos. Concretamente en una moratoria permanente. Es decir, si tenés una deuda y no podés pagar, no le pagués ahora, pero sí lo tendrás que hacer después".

Deuda: "La quita va a ser 55%. Hoy un accionista pierde más con los bonos de Disney que con los bonos argentinos. No es el momento para darle toda la razón a los acreedores. El valor de las acciones de las compañías más importantes del mundo que tiene ese acreedor se han desmoronados, entonces no puede decir que Argentina me pague todo. Hace 20 días te decía que la quita del 55% no tenía lógica y ahora te digo que sí tiene lógica".

