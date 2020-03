Buscan estimular la venta de 0km con importantes descuentos

Las automotrices coincidieron este mes en profundizar sus bonificaciones sobre el precio de lista de los vehículos 0 kilómetro con descuentos que alcanzan hasta 275.000 pesos, en busca de reactivar las ventas que en el primer bimestre del año acumularon una retracción de 28% interanual.



Según la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), con el nivel de patentamientos del comienzo del año "hace pensar en un escenario con una caída del sector de 19,8% para 2020".



"Las cifras proyectadas permitirían imaginar un año de 369.100 unidades, respecto de las 459.754 de 2019, lo que genera preocupación por las fuentes laborales del sector concesionario y afectaría notablemente la recaudación tributaria", afirmó la entidad.



Según Ricardo Salomé, presidente de Acara, "aún no se puede estar seguros de haber tocado el piso de esta caída; de todas formas estamos convencidos que con medidas conducentes de estímulo aún estamos a tiempo de revertir la situación del año".



De acuerdo a los precios de lista y de bonificación aprobados por las marcas más importantes de marzo, y difundidos por la entidad, una quincena de modelos mantuvieron sus precios por debajo del millón de pesos de valor al público.



Los precios del sector, que acompañan la evolución del tipo de cambio por la fuerte composición de unidades y autopartes importadas, registraron a enero -últimas cifras disponibles en Acara- un incremento anualizado del 81,5% respecto a igual mes de 2019.



La escalada de precios casi 30 puntos por encima de la inflación motivó en parte el derrumbe de las ventas, a lo que las terminales buscan responder con una política agresiva de descuentos y bonificaciones.



De esta manera, los usuarios pueden encontrar en las concesionarias quince modelos de las distintas marcas por debajo del millón de pesos.



Se trata del Chevrolet Onix Joy ($733.400 con descuento de $246.500); Citroen C3 ($838.500 con descuento de $150.000) y el Citroen C3 Aircross ($897.500 con descuento de $167.000); y el Citroen Furgón ($881.500 con descuento de $96.500).



También se ubican debajo del millón de pesos el Fiat Mobi Way ($737.000 con descuento de $45.000), Fiat Argo Drive ($852.000 con descuento de $ 105.000); Cronos Drive ($884.600 con descuento de $60.000) y el Fiat Fiorino ($865.400 con descuento de $120.000).



Por su parte, Ford ofrece por debajo del millón el Ka ($942.700 con descuento de $201.700), Peugeot hace lo propio con la Partner Furgón ($981.900 con descuento de $81.700) y Renault el Kwid ($747.500 con descuento de $80.000), el Sandero Life ($832.700 con descuento de $65.000) y el Loza Zen ($923.500 con descuento de $45.000)



El listado lo completan el Toyota Etios ($831.600 con descuento de $120.000), el Toyota Yaris ($989.500 con descuento de $150.000), mientras que Volkswagen ofrece el Gol Trend ($720.200 con descuento de $275.300) y el UP ($934.900 con descuento de $58.800).