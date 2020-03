Burgueño: "El coronavirus nos agarra en plena amenaza del default"

El "black monday" del 9 de marzo último, la caía del precio de la soja -y las retenciones impuestas por la Casa Rosada en la última semana, la crisis petrolera desatada hace poco vs un escenario de Vaca Muerta casi inoperativo, y tres meses de gobierno de Alberto Fernández y ninguna señal que empiece a mostrar una recuperación económica. En este contexto en que desembarcó en Argentina el coronavirus y una pregunta con difícil respuesta: ¿cómo hará Argentina para exportar?”.

El análisis económico de Carlos Burgueño en "Uno nunca sabe":

Coronavirus. “Lo que se aplicando acá también se está aplicando en el resto del mundo, y todavía no tan graves. Todo esto está teniendo un resultado dramático en la economía mundial. ¿Cuáles son las medidas económicas para sacar esto adelante? ¿Nos iremos a un mundo más paranoico, menos abiertos y libres? Los países que más rápido salieron son dictaduras. China, que creó el problema, aplicó políticas y decisiones absolutamente dictatoriales y salió adelante. Italia, Francia y Alemania intentan ir por otro lado y les está costando. Estados Unidos tiene un sistema de salud que no está preparado para esto: no hay hospitales públicos, es decir, los hay pero tenés que pagar”.

Argentina. “No estamos teniendo suerte. Esto del coronavirus nos agarra en plena amenaza de default. en plena etapa de reestructuración de la deuda. La soja está en su peor nivel en seis meses. Y por un tiempo largo Vaca Muerta entra en un cono de sombra, ¿qué vamos a exportar?”.

