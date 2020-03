Burgueño: "Inflación de febrero: más cerca del 1,5 que del 2%"

Carlos Burgueño analizó en MDZ Radio dos temas clave, coronavirus y deuda, y además dio su pronóstico acerca de la inflación de febrero, que será anunciado hoy por el INDEC y recalcó que la clase política nunca redujo sus gastos a lo largo de los años y que tiene que dar el ejemplo ante este momento de crisis.

Deuda. "Lo que tendría que resolver rápido Argentina es qué va a hacer con la deuda. No puede ser que a esta altura no se sepa cuál es la oferta: ya estamos con 15 días de retraso".

3.123 puntos básicos. Igual puede llegar a 5000 que no pasa nada. Es el último indicador a seguir hoy — carlos burgueño (@cburgueno) March 12, 2020

Menos del 2%. "Hoy se anuncia la inflación de febrero: va a ser más cerca del 1,5 que del 2%. Tenés aumento de alimentos y medicamentos".

La clase política se resiste a bajar sus gastos. "La política argentina, en dólares, nos sale más caro a nosotros que a los españoles. Es muy caro sostener la estructura política del país y nunca hubo un ajuste. No es una buena señal que Cristina reclame dos pensiones, cuando a los ciudadanos nos dan por la cabeza. La clase política no da ninguna señal de solidaridad".

Coronavirus y crisis en Europa. "Lo que está pasando es bravo y me preocupa. Ángela Merkel anunció que Alemania va a tener déficit fiscal y que va a aplicar medidas para inyectar dinero a la economía, lo que va a generar déficit fiscal, que está prohibida por la Constitución. El estado alemán no puede gastar más de lo que recauda. No puede emitir dinero porque está en zona euro. Pero es una economía que se muestra debilitada y Alemania es el motor de Europa, el que más crece de Europa. Y ni hablar de Francia, España y el norte de Italia, también el foco industrial de ese país que están afectadas por el coronavirus. Los bancos están empezando a trabajar con sus empleados desde sus casas".

El audio completo en "Uno nunca sabe":