El Gobierno aumentó un 7,7% los recursos para Prestaciones Sociales

En plena crisis económica, el Gobierno nacional dispuso en enero un incremento real, de 7,7% por encima de la inflación, en los gastos asociados a Prestaciones Sociales, en forma simultánea con un aumento en las Transferencias a Provincias de 8,5% interanual, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).



El análisis parlamentario sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional contabilizó a la vez un fuerte aumento, de 12,4% respecto de enero de 2019, en concepto de pago de intereses, ante la creciente gravitación de los vencimientos de deuda pública.



Los gastos en Prestaciones Sociales devengaron un monto de $226.524 millones y la partida de jubilaciones y pensiones demandó $155.904 millones, 0,6% menos que doce meses atrás, “debido a que el reajuste interanual de los haberes previsionales por aplicación de la Ley de Movilidad se ubicó levemente por debajo de la suba de precios (51,1% vs. 52,9%)”.



La OPC precisó que el haber mínimo jubilatorio pasó de $9.309 en enero de 2019 a $14.067 el mes pasado, producto de las actualizaciones de 11,8% en marzo último; 10,7% en junio; 12,2% en septiembre y 8,7% en diciembre.



No obstante, indicó el informe, al sumar el subsidio extraordinario de hasta $5.000 otorgado a los jubilados y pensionados de más bajos ingresos, se obtiene que “la variación real del gasto se elevó a 10,3% interanual”.



“Una tendencia similar, aunque más pronunciada, se observó en la evolución de las erogaciones correspondientes a las pensiones no contributivas ($ 20.164 millones), que marcaron una expansión real de 20,5% interanual”, agregó la Oficina.



Por su parte, las Asignaciones Familiares ascendieron a $23.410 millones durante enero, tras una suba real de 1,1%.



Las Transferencias Corrientes a Provincias, en tanto, totalizaron ese mes $17.518 millones, con un 8,5% de suba interanual, “como consecuencia de las erogaciones en concepto de subsidio de la tasa de interés por préstamos otorgados a las provincias ($14.860 millones)”.



Esos giros correspondieron a préstamos otorgados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses: las provincias pagan 12% de interés y el Tesoro subsidia la diferencia que exista para cubrir la tasa Badlar (que remunera los depósitos bancarios superiores a $ 1 millón).



Por esta ventanilla se cursó el 86,6% del total de las transferencias corrientes a las provincias en enero, lo cual representó una suba real de 70,4% ($ 5.706 millones) respecto de la ejecución de igual mes del año pasado, explicó la OPC.



Los pagos de intereses de la deuda, en tanto, implicaron en enero un gasto cinco veces superior al de los giros a provincias: $ 85.041 millones, 12,4% de suba interanual.



Las subas en Prestaciones Sociales y Transferencias a Provincias se combinaron con fuertes bajas, especialmente en los Gastos de Funcionamiento (que ascendieron a $ 40.013 millones, -14% en términos reales).



El rubro de mayor peso en esta materia fue el gasto en Personal, que tuvo en enero "una contracción real de 7,8%, al reflejar que la variación salarial surgida de las negociaciones paritarias no logró compensar la suba de precios”, precisó la OPC.



El resto de los gastos de funcionamiento, añadió el informe, correspondió a bienes de consumo y pago de servicios, que reflejaron una caída real de 58,4%.



También se contrajeron en enero los Gastos de Capital (- 62,1%, hasta $ 3.178 millones), con disminuciones de 98,5% en Inversión Real Directa; de 46,6% en Transferencias de Capital; y de 19,5% en Inversión Financiera.



Se redujeron igualmente los Subsidios Económicos (- 52,5%, $ 3.613 millones), básicamente aquellos vinculados con el sector energético, que registraron una ejecución de $ 2.056 millones en enero de 2019 y no consignaron erogaciones el mes pasado, mientras los correspondientes al sector Transporte mostraron una caída real del 18,9%.