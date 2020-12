Buscan acuerdo para un 2021 con 12 cortes de carne a precios populares

El Gobierno nacional trabaja para alcanzar un acuerdo con los frigoríficos que contempla ofrecer el año próximo entre 10 y 12 cortes de carne a precios accesibles en todo el país.



Las carteras de Desarrollo Productivo y de Agricultura trabajan en las negociaciones por lo que tienen previsto sentarse en los próximos días con los principales frigoríficos para avanzar en el acuerdo.



El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo ayer que el esquema de Precios Máximos se irá desarticulando en "forma gradual", y confirmaba que se iba a negociar un acuerdo con el sector cárnico para que el 2021.

"Hemos retirado del esquema de precios máximos unos 100.000 productos que no son centrales en la canasta básica", precisó Kulfas.

Según el funcionario nacional, hacia adelante el objetivo es garantizar, en forma gradual, que en el mercado interno se pueda tener tener asegurada la provisión de ciertos productos, sin el traslado de precios internacionales a precios locales.



El presidente del consorcio ABC, Mario Ravettino, indicó que "quedamos en reunirnos antes del 4 de enero para programar el acuerdo para el año próximo, vamos a esperar que nos convoquen a la reunión".



Ravettino destacó el alcance que tuvo el acuerdo de tres cortes a precios accesibles para las Fiestas, que estuvo disponible el fin de semana pasado en 1.600 carnicerías.

En cuanto al nuevo acuerdo, estimó que "va a ser un poco más amplio porque no van a ser solo cortes de parrilla sino que incluirá también algún corte de olla y alguna pulpa".

Acerca de las expectativas del sector para el año próximo, analizó que "todo depende de cómo se vaya comportando la pandemia, hay una volatilidad importante en materia de precios, esperemos que se pueda cumplir cronograma de vacunas y se vaya normalizando".

Los números del sector

De acuerdo con el Observatorio de Precios del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la base de los precios promedio mensuales relevados por el Instituto de la Carne Vacuna (IPCVA), en noviembre la carne subió un promedio de 7,7% respecto del mes anterior.



Si bien los números de diciembre todavía no cerraron, las proyecciones extraoficiales dan cuenta de otro incremento de entre 10% y 20%, que suele ser considerado estacional por la celebración de Navidad y Año Nuevo.



El consumo per cápita durante 2020 (hasta septiembre, último dato disponible) es de 51 kg por habitante (kg/h), con un leve incremento del 0,21% respecto al 2019.a pesar de la crisis derivada de la pandemia, el consumo se estabilizó alrededor de 51 kg/h



Si se analizan los últimos cinco años, el consumo per cápita se encuentra en una tendencia decreciente desde el 2016: en 2015 se ubicaba en 58,6 kg/h, en 2016 se reduce un 6% para ubicarse en 55,3 kg/h, en 2017 se incrementa un 4% aunque no logra recuperar la caída del año previo y 2019 se observa un derrumbe en el consumo cárnico, de casi 10%, lo que provoca que el consumo promedio pase de 56,5 kg/h a 51 kg/h.



Durante 2020,, con un leve incremento respecto a 2019,