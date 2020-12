En Mendoza la carne aumentó el 50% en poco más de un mes

La carne aumentó en Mendoza un 50% en los últimos 40 días. Así lo confirmó José Rizzo, presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza.

Respecto al programa de precios subsidiados, el dirigente dijo a la Radio Vos de San Rafael que “desde la Cámara nunca recibimos ofertas porque estos productos solo se instalaron en cadenas de supermercados e hipermercados. En algunos llegaron y en otros no”.

A través de nuestra institución no podemos definir el éxito o no del programa porque no hemos recibido esta carne", se sinceró Rizzo.

Analizando el rubro a nivel nacional, consideró que "el Mercado de Liniers arroja precios totalmente diferentes y no condicen con la realidad, pero sí con la negociación entre frigoríficos y el Gobierno. Siempre tuvimos sospechas de que cubrir la demanda del mercado interno con tres cortes era imposible, al igual que con los precios. Nosotros nos regimos por Liniers y en los últimos 40 días hubo un incremento del 50% en los valores de carne, pollo y cerdo. No puede ser que 2 kilos de carne cuesten lo mismo que una jornada laboral de un obrero. Desde el punto de vista comercial no lo habíamos vivido nunca y menos a fin de año".

Rizzo también habló de los cortes de carnes más consumidos en las fiestas: "Generalmente en esta fecha se trabaja mucho el matambre, asado, lengua, pollo, chivo o lechón, se concentra todo en parrilla. Los cortes para milanesa o bifes quedan en las cámaras y se trata de venderlo en Año Nuevo. El animal está compuesto por 16 cortes y en esta época vendemos solamente ocho".