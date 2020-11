Fernanda Raverta defendió el aumento del 5% a los jubilados

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, aseguró hoy que el aumento del 5% para los jubilados en diciembre, que comenzará a pagarse a partir del próximo martes, será superior al 4,5% que se hubiera otorgado con la fórmula de ajuste sancionada en 2017.



A su vez, sostuvo que más del 70% de los jubilados le ganó a la inflación este año y que, con el envío al Congreso del proyecto de nueva fórmula de movilidad, se cuidará que el empalme con la anterior forma de ajuste se garantice que los haberes no pierdan ningún trimestre de aumentos.



"Cuando se impuso la fórmula de movilidad anterior eso no se cuidó y, entonces, los jubilados pasaron de una fórmula de movilidad semestral a una trimestral. Por no prever el empalme los jubilados perdieron tres meses y arrancaron perdiendo 7 puntos contra la inflación", dijo Raverta en declaraciones a Radio 10.



Para que esto no se repita, explicó que el aumento que se de marzo para los 7,1 millones de jubilados y pensionados incluirá los seis meses previos -octubre a marzo- pero teniendo en cuenta el aumento de diciembre.





"En la ley cuidamos que no se pierda ningún trimestre y que en marzo podamos aumentar semestralmente, sabiendo que en diciembre se dio un último aumento trimestral", afirmó.



Por otra parte, sostuvo que el aumento por decreto de diciembre "será de 5%, que supera el aumento de la fórmula anterior que hubiera sido de 4,5%".



"Sostenemos que más del 70% de los jubilados le gana a la inflación este año", dijo la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Y agregó: "Estamos volviendo a una fórmula que puede mostrar objetivamente garantías de modificar haber a favor de los jubilados. Entre 2008 y 2017, cuando estuvo vigente los jubilados le ganaron en 25,8% a la inflación. Con la que se implementó entre 2017 y 2019 perdieron 19,5%".



La nueva fórmula de movilidad fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo el viernes a través al Senado, de modo que comience a aplicarse desde marzo de 2021, luego de que durante 2020 se impartieran aumentos trimestrales por decreto en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.



Dada la superposición de períodos, el proyecto de Ley establece que el aumento trimestral ya otorgado en diciembre de 2020, sea considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para marzo de 2021.



Se tomó la decisión de realizar en diciembre de este año un adelanto del aumento que debiera aplicarse en marzo del año que viene, a diferencia de lo ocurrido entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.