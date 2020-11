Fuerte desplome del superávit comercial en octubre

El intercambio comercial de octubre en la Argentina cerró con un superávit de US$ 612 millones, lo que significó una caída del 65,3% en comparación con los US$ 1.768 millones de igual mes del año pasado, explicada principalmente por un abrupto descenso de las exportaciones en contraste con una inamovilidad de las importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta forma, los diez primeros meses del corriente año acumulan un superávit de US$ 12.171 millones, un 8% por encima de los US$ 11.265 millones registrados en igual período de 2019.

La balanza comercial de octubre se dio luego que las exportaciones registraron ingresos por US$ 4.616 millones, un monto 21,8% menor que en igual mes del año pasado, mientras que las importaciones, por su parte, sumaron US$ 4.004 millones, con un retroceso de apenas 2,8% interanual.

Entre enero y octubre, las exportaciones sumaron US$ 46.556 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 34.895 millones.

Al dar detalles sobre el superávit mensual en octubre, el Indec precisó que si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un saldo positivo levemente mayor, de US$ 627 millones. Bajo este último supuesto, y debido a que el índice de precios de las exportaciones tuvo una suba de 2,4% en el período, mientras que los valores de las importaciones se incrementaron 3,2%, el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de alrededor de US$ 33 millones.

Exportaciones: caídas en todos los rubros

En octubre, la facturación por las exportaciones de Productos Primarios bajó 34% a US$ 1.054 millones como producto de una caída del 36% en las cantidades vendidas, a pesar de un aumento del 3,6% en los precios.

En tanto, la venta de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) alcanzó a US$ 2.133 millones, un 4% menos que en octubre del año pasado, como producto de una caída del 9,2% en las cantidades vendidas, a pesar de un aumento del 5,6% en los precios.

En tanto, los ingresos por Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron US$ 1.248 millones, con precios similares a los del año pasado, y una merma del 23% en las cantidades.

En cuanto a las exportaciones de Combustibles y Energía, las cantidades bajaron 39,8% y los precios se redujeron 27,9%, por lo que la facturación cayó 56,7% interanual a US$ 182 millones.

Los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Estos tres países en conjunto absorbieron 30,8% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 53 % de las importaciones.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 725 millones y las importaciones US$ 886 millones, dejando un saldo comercial deficitario de US$ 161 millones. En cuanto al comercio con los Estados Unidos, las ventas sumaron US$ 262 millones y las compras 379 millones, con un resultado deficitario de US$ 117 millones. En tanto, las exportaciones a China sumaron US$ 433 millones y las importaciones, US$ 859 millones, lo que también dejó un déficit comercial, en este caso de US$ 425 millones.

Por último, el intercambio comercial con el Mercosur arrojó en octubre un saldo negativo de 205 millones de dólares, debido a que las exportaciones sumaron 923 millones de dólares (-18,5% interanual), mientras que las importaciones alcanzaron los 1.128 millones de dólares, con un incremento de 27,6% respecto a doce meses atrás.