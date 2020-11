Estiman más de US$ 11.200 millones de ingresos por agroexportaciones

Las exportaciones de granos y subproductos del último trimestre del año y el primero de 2021 podrían superar los US$ 11.275 millones, lo que significaría un incremento interanual del 9% gracias a una mejora en los precios internacionales, según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Y estimó que entre octubre pasado y marzo del próximo año inclusive se podrían concretará ventas de 6,4 millones de toneladas de trigo; 11,2 millones de toneladas de maíz; 13,4 millones de toneladas de harina de soja y 2,5 millones de toneladas de aceite de soja.

Las exportaciones alcanzarían los US$ 11.275 millones, que resultaría un 9% mayor a los US$ 10.374 millones ingresados en el mismo período de 2019, gracias a una suba de los precios internacionales, ya que en volumen, los despachos fueron un 24%.

El cálculo surge en base a los precios que rigen hoy en el mercado, los cereales aportarían US$ 3.988 millones (trigo US$ 1.612 millones y maíz US$ 2.376 millones) y los subproductos de soja US$ 8.064 millones (harina US$ 5.912 millones y aceite, US$ 2.152 millones). A este total hay que restarle las exportaciones netas de soja, las cuales serían negativas respecto al año previo, por un monto estimado en US$ 777 millones, debido a que crecerían las importaciones del poroto desde los países vecinos.

Según explicó la BCR, los despachos de poroto "resultarían negativos en 1,6 millones de toneladas, ya que entre febrero y marzo próximo se espera una aceleración en las compras a países vecinos (principalmente Paraguay). La entidad rosarina dijo que pese al stock existente en poder de los productores -estimado en 9,2 millones de toneladas-, "no se espera una recuperación de sus despachos hasta entrada la nueva cosecha argentina, a partir de abril del año próximo".



Respecto a lo que resta comercializar de soja de la campaña 2019/20, la entidad marcó que ya se vendieron 34,8 millones de toneladas y que todavía se encuentra en poder de los productores 9,2 millones de toneladas, equivalente a un monto total proyectado de US$ 3.165 millones.