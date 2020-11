Economía emite los bonos licitados por US$ 750 millones

A través de la resolución conjunta 61/2020 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía dispuso la ampliación de los bonos en dólares licitados ayer por US$ 750 millones, La misma amplió los Bonos de la República Argentina en dólares Step Up 2030 - Ley Argentina, y Step Up 2035, por un valor nominal original de hasta US$ 500 millones y US$ 250 millones, respectivamente.



“De este modo, además, durante diciembre se reducen las necesidades financieras en $ 22.610 millones y durante 2021 por $ 20.428 millones”, subrayó el comunicado oficial.



El Palacio de Hacienda informó que recibió 370 ofertas, de las que adjudicó un total equivalente a $ 43.038 millones por conversión de US$ 500 millones del bono denominado AL30 y otros US$ 250 millones del título AL35.

Economía canjeó ayer una serie de bonos en pesos por dos títulos en dólares con vencimientos previstos para 2030 y 2035, por un monto total de US$ 750 millones, en una operación que buscó alargar los plazos de pago y quitar presión sobre el mercado de divisas.

Enlace para ver la Resolución 61/200