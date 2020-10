Dólares en cajeros automáticos: ¿se puede extraer con normalidad?

En un contexto en el que el dólar, su cotización y el cepo para la compra resultan temas de lo más importantes para la gente, la novedad de que se pueden extraer billetes de los cajeros automáticos resultó una comodidad para muchos.

Para hacerlo es necesario contar con una caja de ahorro en dólares del banco del cual se desea hacer la extracción. Por lo general, los cajeros automáticos que cuentan con esta posibilidad son los que se encuentran dentro de las mismas sucursales.

La red BANELCO es la que provee estos cajeros. En ellos se deberá seleccionar la opción "extracción de efectivo en pesos o dólares".

Por otra parte, la red LINK no pareciera contar con esa alternativa, ya que dentro de su categoría "extracciones y adelantos", las únicas opciones disponibles son:

extracciones en pesos

adelantos en efectivo con tarjeta de crédito en pesos

punto efectivo (extracciones sin tarjeta)

adelanto de haberes.

¿Todos los cajeros automáticos permiten extraer dólares?

Es importante recordar que no todos los cajeros automáticos permiten extraer dólares. Los que sí lo hacen cuentan con una calcomanía que lo señala en la parte superior de la estructura.

Las leyendas de estos indicadores son muy claras, pero pueden variar de acuerdo a la entidad bancaria:

En BBVA, la calcomanía dice "expende USD"

En Santander Río directamente hay un cartel pegado que brinda toda la explicación

En HSBC la leyenda señala "USD: este cajero automático también expende dólares".

Y así sucesivamente.

¿Cuántos dólares por día se pueden sacar de un cajero automático?

En cuanto a los montos habilitados por día en cada extracción, se debe recordar que dependen del límite en pesos de cada cliente, además del tipo de cambio vigente al momento de realizar la operación.



Por ejemplo:

Si el cliente tiene un límite de extracción en pesos de $25.000 y el tipo de cambio es de $89, podría extraer unos 280 dólares con 90 centavos.

Sin embargo, y aunque falta cierta claridad oficial con respecto a este dato, se dice que los cajeros automáticos darían hasta un tope de 300 dólares diarios, expendiendo únicamente billetes de 100.

Como información adicional, es importante recordar que no se pueden extraer dólares de cajeros que no pertenezcan a la entidad bancaria del usuario. Es decir, si un cliente de BBVA quiere sacar dólares en un cajero automático BANELCO dentro de una sucursal de Santander Río, no puede hacerlo.

Para ello los diferentes sitios web oficiales de cada banco disponen de una lista de cajeros automáticos que cuentan con esta opción, clasificados por localidad. De esta forma los clientes pueden organizarse con anticipación y avanzar en sus operaciones sin incertidumbres.