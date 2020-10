Etchevehere denunció la llegada de más ocupantes a la toma del campo

Luis Miguel Etchevehere denunció en el día de hoy que "11 vehículos y alrededor de 30 personas" llegaron hasta Casa Nueva, en Santa Elena, Entre Ríos, "queriendo entrar a la toma ilegal".

El exministro de agricultura publicó en Twitter un mensaje con imágenes y un video donde dice lo siguiente: "Es increíble la inacción de la Justicia lo que está produciendo en este lugar; más ocupantes y militantes que vienen a la toma ilegal".

11 vehículos y más de 30 personas intentando ingresar a la toma de Casa Nueva !! pic.twitter.com/ZIHAXrk0oN — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 24, 2020

En otro mensaje, agregó: "El juez Flores tiene que decidir en estos momentos si deja entrar 35 nuevos ocupantes ilegales. Que decidirá? Los dejará entrar? Ingresarán más usurpadores a Casa Nueva con la autorización del juez?".

En una entrevista radial, Etchevehere manifestó: "Este es el mundo del revés, es increíble lo que está pasando en la Argentina. Es increíble que un grupo de funcionarios de Estado como pudimos comprobar tome un campo apoyado por el gobierno nacional, por funcionarios del gobierno nacional".

El ex funcionario indicó que "el mismo juez nos encomendó que buscáramos un mediador y tratáramos solucionar por la vía del diálogo y al día siguiente nos dice que no podemos entrar al campo. ¿Cómo podemos dialogar si no podemos entrar al campo? No dijo nada de la cuestión de fondo de la usurpación".

El juez Flores tiene que decidir en estos momentos si deja entrar 35 nuevos ocupantes ilegales. Que decidirá ? Los dejará entrar ? Ingresarán más usurpadores a Casa Nueva con la autorización del juez ? — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 24, 2020

"No nos vamos a mover de la puerta y no vamos a dejar de opinar. Si es una cuestión familiar como algunos quieren disfrazar el delito de usurpación, qué hacen 100 funcionarios públicos metidos en mi casa; que se vayan, que se vayan los 100 funcionarios públicos que están en mi casa", concluyó.