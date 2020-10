Rubros que limitan al mínimo las ventas ante la incertidumbre económica

La reciente normativa del Banco Central que redujo de medio millón de dólares a 50 mil dólares los giros de divisas permitidos por día para el pago de compras en el exterior genera intranquilidad en los comerciantes que trabajan con productos importados ya que no pueden determinar con precisión cuál será el precio de reposición de su stock. Consecuencia: menos ventas, es decir, menos movimiento comercial para sus respectivos negocios. Inclusive algunos adelantan compras para cubrirse frente a potenciales subas futuras de precio, describe un artículo de Infobae.

¿Por qué esto afecta a muchos? Porque al menos el 75% de las importaciones que llegan al país son insumos y bienes intermedios para utilizarse en distintos procesos productivos; es decir, casi todos los sectores se encuentrarn afectados por esta decisión implementada luego del súper cepo.

Algunos casos:

Celulares. Tiendas comerciales dedicadas a electrodomésticos y también a la rama informática admiten que la cantidad y variedad de modelos se ve restringida por la dificultad de importar y los problemas que tiene la industria local para producir. Inclusive hay faltantes de celulares fabricados en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Por los cierres que hubo en la industria en las últimas semanas, especialmente en Río Grande y Ushuaia. De hecho hay comercios que admiten que para conseguir un modelo exacto de celular tienen que esperar varias semanas o directamente informar que ya no tendrán más.

Electrodomésticos. Si bien desde Tierra del Fuego reconocen que aún no hay problema con el acceso al mercado cambiario para la importación de insumos y partes, la baja de actividades de esta cuarentena ha generado faltantes en el mercado. También, ante la falta de producción nacional de termotanques, por la disposición del Banco Central que restringe el volumen de dólares de medio millón a 50 mil, muchos comercios han encontrado trabas para importar termotanques de China.

Automóviles. Es un sector que depende mucho de las importaciones. Y ante el problema de la brecha cambiaria y la mayor dificultad para acceder al mercado cambiario, las concesionarias prefieren regular las ventas por miedo a cambiar su stock por pesos que después no podrán destinar a reponer stock. La Cámara de Comercio Automotor, en su informe sobre ventas de septiembre, reconoce que las agencias que venden automóviles "están en el límite y no hay reposición”. Y otro problema que surge es el precio de venta del vehículo, ya que "no sabemos a qué precio lo vamos a reponer", según fuente consultada por Infobae.

Construcción. En las últimas semanas, corralones e industrias admitieron problemas para la provisión de acero para construcción, ladrillos y otros insumos esenciales para este rubro. Iván Szczech, presidente de la Cámara de Construcción, reconoció a Infobae problemas de abastecimiento: “La expectativa de devaluación y la especulación con una suba de precios, los problemas de producción por la pandemia y los inconvenientes con el transporte son los principales factores que explican los problemas de abastecimiento”, señaló.

La brecha del dólar también está afectando a sectores como autopartes y motopartes e insumos para el agro. En el primer caso, uno de los más afectados es la fabricación de neumáticos, ya que la producción local es limitada y para cubrir el total de la demanda del mercado local se ha requerido de las importaciones. La realidad de lo hoy está sucediendo lo expresa con pocas palabras un comerciante del rubro consultado por Infobae: "Vos me pedís 10 cubiertas y te doy 2”.

La semana pasada el Banco Central de la República Argentina emitió la comunicación A 7138 del Banco Central en el que modificó al régimen informativo de “Anticipo de operaciones cambiarias”, en el que redujo el monto de las operaciones que deben ser reportadas de USD 500.000 a USD 50.000. Es decir no hay problemas para pagos por debajo de ese umbral diario que no caigan en sectores protegidos con licencias no automáticas. Pero para volúmenes mayores ,la capacidad de las empresas para reponer stock se ve seriamente afectada.

