Francisco Bouzas, de Mercado Pago: "Lo nuestro es diseñar soluciones"

Desde el 1º de octubre la campaña "De ahora en adelante" resuena en medios y redes para mostrar el universo de opciones que ofrece Mercado Pago con su "cuenta digital".

Creada por la agencia GUT, la habitual conjunción de innovación y tecnología hace foco en el acceso a los servicios financieros de una manera simple y digital.

La primera fase de la campaña retrata el complejo camino que atraviesan algunas personas en las instituciones financieras tradicionales, simbolizando con la corbata esas barreras a superar.

"Las corbatas cobraron vida para dejar en claro que la democratización de las finanzas empieza desarmando ese nudo que no nos deja crecer”, apunta Ignacio Ferioli, CCO de GUT.

En un ida y vuelta con MDZ, Francisco Bouzas, gerente senior de Billetera Digital de Mercado Pago, cuenta cómo pese al contexto de pandemia esta popular plataforma no sólo no dejó de crecer sino que hasta pudo potenciar esta herramienta clave para miles de usuarios argentinos y de otros países de la región.

-¿Qué nuevo "efecto bisagra" busca Mercado Pago con su campaña "De ahora en adelante"?

-El objetivo es difundir toda la oferta de servicios financieros que ofrece Mercado Pago, dentro del concepto de Cuenta digital, que te da la posibilidad de cobrar, de pagar (en un comercio o a distancia), tener créditos, realizar inversiones, transferir dinero entre personas, y un punto más, que son los seguros, aunque esto último lo vamos a lanzar dentro de poco.

Si bien siempre tuvimos estos servicios, los comunicábamos de forma aislada y nos debíamos comunicarlos de una manera más holística, dentro de un concepto de cuenta digital.

-Supongo que la pandemia les jugó a favor porque la mayor vinculación de las personas con la tecnología y la necesidad de no movilizarse por precaución.

- Totalmente. Vimos que la pandemia hizo en seis meses todo el trabajo de educación tecnológica y financiera que nos hubiera costado cinco años. De todo punto de vista. De los usuarios, que se vieron limitados en sus movimientos y querían encontrar formas seguras de pagar sus servicios, de recargar dinero, no ir a un cajero, o cuando pagaban en un comercio no tener que entregar una tarjeta de débito o crédito a alguien que la esté tocando. De esa manera se volcaron más a los pagos con QR. Y también del lado de los vendedores, que no es poca gente ya que la gran mayoría de los argentinos hacen algún tipo de venta, más en esta época donde el empleo se vio tan afectado. Muchos tuvieron que ofrecer forzadamente pagos a distancia, los bares y restaurantes con sus deliverys para que la gente pudiera pagar desde sus casas; lo mismo los comercios que tenían sus puertas cerradas y debían ofrecer opciones digitales. Esta situación nos obligó a todos, a compradores y vendedores, a transaccionar de forma digital.

-Fue muy significativo y visible cómo los negocios de cercanía, kioscos y mercados chicos sobre todo, optaron por operar con Mercado Pago.

-Es cierto, hubo un crecimiento enorme en ese segmento. A fines del año pasado y hasta comienzos de la pandemia, nos habíamos enfocado con nuestra billetera a las marcas grandes, que tienen 10, 20, 100 sucursales, restoranes de comida rápida, petroleras, supermercados, y si bien habíamos empezado con un trabajo para captar a estos comercios de barrio, no había sido el foco principal. A partir de la pandemia, cuando detectamos que la gente donde más necesitaba comprar y pagar seguro era justamente en los negocios cerca de su casa, apuntamos todos nuestros cañones a ofrecerles nuestras soluciones de cobro a esos comercios. Es lo que nos permitió dar una oferta de comercios de primera necesidad a los usuarios y poder capear la pandemia.

"Apenas comenzó la cuarentena tuvimos una pequeña caída con los pagos con QR y a partir del trabajo que hicimos hoy estamos un 25% por encima de los niveles prepandemia".

-Ustedes hacen mucho hincapié en el concepto de "inclusión financiera" con cada uno de estos productos.

- Lo primero que tratamos de hacer en inclusión financiera es mirar cuáles son las necesidades de los usuarios, financieras, transaccionales, y tratar de crear productos y servicios acordes a las mismas. El foco de Mercado Pago, al contrario de las entidades financieras más enfocadas en cómo le proveen servicios a un grupito de usuarios súper bancarizados, es siempre diseñar nuestras soluciones en vistas al usuario que le cuesta más acceder a esas soluciones, sub bancarizado o no bancarizado, diseños productos súper simples, fáciles de usar, que no requieran de ningún conocimiento previo para utilizarlos.

"Nos apoyamos mucho en la tecnología y en las posibilidades que nos permite para escalar estos productos en forma masiva y a un costo muy bajo para brindar todas estas opciones de pago de forma totalmente gratuita".

-La gratuidad siempre genera sospechas, al menos para los castigados usuarios argentinos que pensamos que de alguna forma nos lo están cobrando.

-El negocio de Mercado Pago es cobrarles a los que venden o cobran con nuestras herramientas. Les cobramos a los comercios que venden con QR, a los que venden con nuestra solución Point, a los negocios que venden con su e-commerce con el botón de Mercado Pago, y a las entidades de servicios por todas las cobranzas que hacen a través de nuestra aplicación. Siempre el modelo es cobrarle al que le prestamos el servicio del procesamiento de pago y de cobranza, no al usuario que está pagando.

-Volviendo a la campaña "De ahora en adelante", la estrategia incluye a Brasil y México. ¿Cómo se planifica en función de mercados y usuarios tan distintos?

-Más allá de las diferencias que tiene cada uno de estos mercados, Brasil es el más competitivo de los tres por lejos, México tiene un alto nivel de competencia y Argentina no tenía tanta pero se intensificó mucho este año. Las necesidades de los usuarios en los tres países son muy parecidas. Los tres tienen un nivel de bancarización similar, por ahí Brasil un poco más que los otros dos, pero el acceso a los servicios financieros es más o menos similar, y las dificultades que tienen los usuarios para transaccionar son casi las mismas. Entonces buscamos un concepto de solución y de propuesta de valor que aplica en cada uno de los países, pero la mayor parte aplica para los tres.

-¿La estrategia de MP es escalar a más países o estos son los mercados en los que busca desarrollarse prioritariamente?

-Mercado Pago está presente en la gran mayoría de los países de América Latina. Uruguay, Chile, Perú, Colombia. Obviamente que Brasil, México y Argentina son los principales países que tenemos y donde están los mercados más grandes, donde tenemos un camino recorrido y donde priorizamos nuestros esfuerzos. Pero a medida que los recursos nos lo van permitiendo y el ancho de banda de nuestros equipos tecnológicos y de productos van teniendo margen vamos atacando esos otros mercados que hoy no son tan relevantes en su participación en los ingresos de Mercado Libre a nivel región, pero de a poco año a año van ganando relevancia. Confiamos en poder exportar nuestras soluciones a todos esos otros países con mercados más chicos.

-Y a nivel país, ¿cómo es el desarrollo según provincias o regiones?

-Separemos por un lado lo que es nuestro equipo de desarrolladores, la parte técnica. En esa línea tenemos un montón de oficinas en ciudades de todo el país, con centros de desarrollo. Mendoza es una. Siempre tratamos de buscar talentos en todo el país. Y a nivel de negocios vamos contratando gente en cada una de las provincias, no tanto por región. El año pasado trabajamos mucho con QR y fuimos a Mendoza y a Rosario, donde pusimos gente en cada uno de esos lugares a capturar comercios y a llevar nuestra propuesta de valor. Es imposible atacar todo el país al mismo tiempo así que vamos eligiendo cuáles son las peleas que queremos dar en cada momento.

"Este año nos agarró la pandemia y tuvimos que atrasar los proyectos de expansión a otras provincias, pero de a poco vamos a ir retomando esa acción en Tucumán, Salta, Corrientes, y siempre tomando gente de las distintas ciudades y provincias del interior".

-También tienen una estrategia puntual para las pymes. ¿En qué consiste?

-En cada uno de los equipos de negocios tenemos subgrupos dedicados exclusivamente a brindarles servicios y una propuesta de valor integral a las pymes argentinas. Creemos que en ese segmento está la fortaleza de nuestras soluciones, por ahí una empresa grande tiene muchas más alternativas y menos trabas. Nos enfocamos en el segmento de aquellas empresas que se enfrentan con trabas, burocracia, que no pueden ofrecer servicios porque son caros, complejos. Nuestras soluciones están ajustadas a sus necesidades, porque no tienen costos de integración, se pueden poner en marcha rápidamente, no tienen costos fijos, y cuando venden con nuestras soluciones después toda la plata que generan tiene rendimiento. Cada peso les rinde plata en el fondo de MP, sin necesidad de inmovilizar ese dinero, y en función del rendimiento les vamos dando créditos. A los comercios más chicos y a los emprendedores les damos una tarjeta prepaga para que puedan gastar ese dinero que recolectaron con sus ventas, les damos opciones para el pago de servicios. El segmento pyme está en nuestro foco muy presente y diseñamos muchas de nuestras soluciones pensando en ellos.

-Siendo la tecnología y puntualmente la conectividad claves para el desarrollo de MP, ¿qué estrategia tienen al respecto o cómo trabajan para su mejoramiento?

-Obviamente con las limitaciones que existen en el país, hoy no es un problema. Sí creemos que es necesario resolver y dar los incentivos necesarios para que las empresas de telecomunicaciones inviertan y mejoren la conectividad. Creemos que es totalmente necesario. El efecto de este congelamiento de tarifas que hubo, algo que hoy no está impactando pero sí más adelante, va a ser algo que el gobierno va a atacar y le va a dar una solución.