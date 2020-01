El aumento en el sector estatal será para los que ganan menos

El Gobierno trabaja en establecer un límite para el aumento salarial a los empleados estatales que será de $4.000 y se oficializará en estos días a través del Boletín Oficial. "Se está trabajando en esa línea, que tenga un límite", señaló una fuente oficial.



A partir de esta afirmación se tejen distintas especulaciones en cuanto al límite salarial que se tendrá en cuenta para la liquidación del aumento salarial a empleados del Estado.



El Gobierno aún no maneja un "corte" salarial definitivo y se enfoca en garantizar ese ingreso a los sueldos más bajos de cada escalafón.



El aumento a estatales se encuentra en línea con lo dispuesto para los trabajadores del sector privado: un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores en relación de dependencia del que ascenderá a la suma de $3.000 desde el mes de enero y a partir de febrero se deberá adicionar a dicho incremento la suma de $1.000.



Así quedó establecido en la decreto número 14 firmado por el presidente Alberto Fernández que se publicó este sábado en el Boletín Oficial.



Este incremento debería ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias y no se tendría en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento, un criterio distinto mediante negociación colectiva.



Para facilitar el control por parte de los trabajadores y trabajadoras, deberá consignarse en el recibo de haberes, como un rubro independiente denominado "incremento solidario".