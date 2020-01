FMI y lo que sigue: cumbre en el Vaticano y una misión en Argentina

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo hoy su primer encuentro formal con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el que fue calificado por ambas partes como "muy productivo" para avanzar en la renegociación del préstamo de US$ 44.000 millones que ese organismo le otorgó al país. Participaron de la reunión el representante del Cono Sur ante el FMI y representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos, mientras que por el FMI estuvieron el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddu, y la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack.

Tras el encuentro, el vocero principal del FMI, Gerry Rice, anunció que en febrero una misión del organismo visitará la Argentina para "seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda”. Y un comunicado emitido por el organismo financiero anticipó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunirá con el ministro Guzmán en el marco de un seminario que se desarrollará en El Vaticano.

El comunicado, completo:

La Sra. Julie Kozack, Directora Adjunta del Departamento del hemisferio occidental del FMI, y el Sr. Luis Cubeddu, Jefe de Misión del FMI para Argentina, tuvieron hoy por la mañana una reunión muy productiva con el Sr. Martin Guzmán, Ministro de Economía de la Argentina, en Nueva York.

“El intercambio de hoy fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar del ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda.

“Ambas partes reiteraron su disposición a continuar el diálogo en las próximas semanas, incluso el 5 de febrero, cuando la directora gerente del FMI, la Sra. Kristalina Georgieva, se reunirá con el ministro Guzmán en los márgenes de un seminario organizado por el Vaticano. También, se espera una visita de la Misión del FMI a la República Argentina en febrero para seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda.”

El ex presidente Mauricio Macri suscribió en junio del 2018 un primer acuerdo con el FMI por unos US$ 40.000 millones, pero ante los incumplimientos de su gobierno y la corrida cambiaria se decidió realizar un segundo entendimiento, esta vez por US$ 57.000 millones. El FMI llegó a desembolsar unos US$ 44.000 millones desde el 2018 hasta agosto del año pasado, cuando detuvo el envío de fondos luego del resultado de las PASO.