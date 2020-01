La balanza comercial terminó 2019 con fuerte superávit

La balanza comercial de 2019 arrojó un superávit de US$ 15.990 millones y revirtió el déficit de US$ 3.701 millones del 2018, debido al leve incremento de las exportaciones y a la fuerte retracción de las importaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el año pasado la facturación por exportaciones sumó US$ 65.115 millones, con un crecimiento interanual del 5,4%, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 49.125 millones, un 25 % menos que en el 2018, destacó el organismo en el informe de Intercambio Comercial Argentino.

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre el intercambio dejara un saldo positivo de US$ 2.241 millones, 57% más que la ganancia obtenida en el último mes del 2018. Como en los meses anteriores, este resultado se debió al menor nivel de importaciones, con un descenso del 20% interanual para alcanzar los US$ 3.133 millones, frente a las exportaciones que solo subieron el 0,7% para ascender a US$ 5.374 millones.

Si durante el año pasado se hubiesen registrado los mismos precios que en 2018, el saldo comercial habría tenido un superávit de US$ 17.372 millones en lugar de los US$ 15.990 millones obtenidos. Bajo este mismo supuesto el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de US$ 469 millones debido a que la variación negativa del índice de precios de las exportaciones (-6 %) superó a la caída de los precios de las importaciones (5,4%).

El Indec precisó que en los doce meses de 2019, las exportaciones que crecieron por grandes rubros fueron Productos Primarios (25,1%), Manufacturas de Origen Agropecuario (4,5%) y Combustibles y Energía (4,1%), mientras que las Manufacturas de Origen Industrial disminuyeron 6,8%.

En las compras externas del país durante el año pasado, los rubros que cayeron fueron Bienes de Capital (30,7%), Bienes Intermedios (16,2%), Combustibles y Lubricantes (32,2%), Piezas y Accesorios para bienes de capital (16,8%), Bienes de Consumo (25,6%) y Vehículos Automotores (55,2%).

Los superávits más importantes correspondieron al comercio con Chile con US$ 2.521 millones, Vietnam US$ 2.149 millones, Argelia US$ 1.462 millones, Perú US$ 1.461 millones, Países Bajos US$ 1.362 millones, India US$ 1.351 millones, Indonesia US$ 1.333 millones, Suiza US$ 1.288 millones, Arabia Saudita US$ 894 millones, y Egipto US$ 856 millones.

Los déficits más importantes del 2019 se registraron con China con US$ 2.209 millones, Estados Unidos US$ 2.170 millones, Alemania US$ 1.826 millones, Bolivia US$ 752 millones, Paraguay US$ 629 millones, Tailandia US$ 583 millones, Francia US$ 538 millones, México US$ 457 millones, Japón US$ 442 millones, y Suecia US$ 264 millones.