Alerta de la Ucim: los privados no pueden financiar el déficit estatal

En un fuerte comunicado, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) salió a marcar la cancha dejando en claro que el sector privado no puede financiar el déficit del Estado.



"Si cada vez son más los ajustes, si continúa la doble indemnización, el aumento a las retenciones y el impuesto del 30% al dólar turista que es una devaluación encubierta, desde ya se puede afirmar que será un nuevo golpe de lleno para las pyme", afirman desde la agrupación económica, encabezada por Daniel Ariosto.



Desde la entidad aseguran que el sector privado quiere seguir apostando a una mejora sustancial de la situación económica y dicen estar dispuestos a apoyar a las nuevas autoridades, "pero está muy claro que no podemos seguir financiando el déficit del Estado y es un hecho que solo podemos encaminarnos hacia el crecimiento sostenible de la economía, si el esfuerzo lo realizan todos los sectores que componen el espectro productivo de nuestro país".



En ese sentido, la UCIM alerta que no es factible seguir haciendo todos los ajustes sobre el sector privado: "Es el momento adecuado para que la 'política' haga también un fuerte ajuste. Que no se pida siempre al sector de pequeños y medianos empresarios, que sean ellos únicamente los que deben hacer el esfuerzo. Es hora de que, de una vez por todas, se muestre un profundo achique en el sector público".



Y en esa línea pidieron que se considere "dejar de tener una cantidad innumerable de ministerios, terminar con algunas obscenas situaciones de privilegio o el no pago a impuestos a las ganancias por parte de algunos funcionarios".

"Llevamos décadas soportando condiciones muy desfavorables que no solo han truncado la posibilidad de generar riqueza, sino ya prácticamente hemos quedado sin márgenes de ganancias y castigados cada vez con más gravámenes".

El documento concluye advirtiendo que "si el sector público no está dispuesto a acompañar el ajuste, seguirán las condiciones que determinen la paulatina desaparición del sector pyme y las ya conocidas consecuencias que este hecho provoca en el entramado social de la Economía".