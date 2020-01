El Indec difundirá la inflación anual de mayoristas y construcción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer mañana la oscilación anual del año pasado en el Índice de Precios Mayoristas y el Costo de la Construcción, luego de relevar una inflación minorista del 53,8% durante 2019.

Hasta noviembre, los mayoristas acumulaban una suba del 54,8% en el año, mientras que el Costo de la Construcción subía 50,2%.

En el caso de los mayoristas, la suba no resultó mayor por la decisión del anterior gobierno de no aumentar la tarifa de electricidad desde octubre, cuando ya registraba un incremento del 47 % anual. Sin embargo, los productos agropecuarios acumulaban una suba del 75%, el petróleo crudo y el gas el 25% y los minerales no metalíferos, vinculados con la construcción, el 42,9 %.

Por el lado de los productos manufacturados, Alimentos y Bebidas acumulaba una suba del 59,9%, los Textiles 64 %, Refinados del Petróleo 36%, Máquinas y Equipos el 57 % y Vehículos 61%. Los productos importados también aumentaron hasta noviembre el 61,5%, incluso por sobre la devaluación.

En el caso de la Construcción, el aumento del 50,2% acumulado estuvo impulsado por un alza del 49,6% en los Materiales, del 51,6% en Mano de Obra y del 46,1% en Gastos generales, vinculados con los servicios que se prestan en el sector. Estos aumentos se dieron a pesar de que la construcción acumulaba hasta noviembre un retroceso del 8 % en su nivel de actividad.

El Indec informó el último miércoles que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 3,7% durante diciembre, y acumuló una suba del 53,8% durante todo el 2019, la inflación más alta desde 1991.