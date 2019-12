En el último día de Macri, el dólar cerró en alza

En el último día de Mauricio Macri como presidente de la nación, el dólar subió. Para la venta al público finalizó hoy en $62,98 promedio y avanzó cinco centavos respecto del cierre del viernes, en tanto en el segmento mayorista la divisa terminó la jornada sin modificaciones en $59,94.



En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $76,35, mientras que el dólar MEP cotiza a $73,04, con una baja de 3,4% y 3,1%, en ese orden.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que “el dólar mayorista nuevamente se mantuvo en los niveles del viernes pasado, aunque la exportación estuvo muy activa por el posible cambio a partir de mañana o tal vez pasado, de las normas del BCRA con respecto al comercio exterior”.



Y detalló que eso hizo que el mercado de cambios "se activara lentamente el pago de importaciones al estar equilibrado el ingreso con el egreso de la divisa norteamericana, y los bancos estuvieron tranquilos operando sin sobresaltos”, finalizó.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que el dólar mayorista "operó con tendencia mixta que alternó subas iniciales con bajas generadas a media rueda en un escenario de bajo volumen de negocios".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 276 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 193 millones. Los plazos más cortos concentraron casi 55% de los negocios.



Diciembre y enero se operaron a$ 66,95 y $ 72,10, con tasas de 193,88 % y 139,64 %, en ese orden. Los plazos continuaron al alza, en promedio más del 1,4%, a la espera del nuevo gobierno.



En cuanto a las Leliq, el BCRA convalidó hoy que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre del viernes al cerrar a 63,00%.



El total adjudicado fue de $123.377 millones sobre vencimientos por $183.639 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $60.262 millones.