Proyecto de ley del Gobierno prevé aumento de tope de las retenciones del 3% para soja, maíz y trigo

El ministro de Economía, Martín Guzman, anunció hoy que el proyecto de Ley de Solidaridad y Emergencia Productiva prevé aumentar las retenciones a las exportaciones de la soja, el maíz y el trigo. De esta manera, el poroto de soja pasará a tributar 33% en lugar del 30% como hasta ahora, mientras que el maíz y el trigo lo harán en un 15% de aprobarse el proyecto de ley que ingresó hoy a la Cámara de Diputados.



"Tanto por la necesidad de tener estabilidad como de sentar nuevas condiciones para el desarrollo económico sustentable fomentando la generación de valor agregado, planteamos iniciar un diálogo sobre las bases de las nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones", indicó Guzmán en conferencia de prensa.



El funcionario nacional agregó que "con estas medidas no se están modificando las retenciones, pero sí se sientan nuevas condiciones modificando los topes de las mismas".



Por otro lado, en el texto del proyecto se informó que "se prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional", aunque no se dio el detalle de cuáles serían tales producciones.



Asimismo, el proyecto prevé que "los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el Poder Ejecutivo Nacional desarrollará políticas de estímulo para los productores".



En otro párrafo el escrito dictamina que "el 70% del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley, será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional De La Seguridad Social".



El Gobierno nacional actualizó el sábado el tope de los derechos de exportación para los productos agropecuarios, al derogar el límite de 4 pesos de retención por dólar y dejar firme el 12% de retención estipulado en la resolución original realizada por la administración del ex presidente Mauricio Macri cuando reinstaló las retenciones a las producciones que no tributaban y aumentó la de la soja.



De esta manera, a partir de dicho día el poroto de soja pasó a tributar 30% en concepto de derecho de exportación, mientras que el trigo y el maíz ascendieron al 12%.