Según la CAME, las ventas minoristas caen 7,1% interanual en noviembre

Las ventas en los comercios minoristas cayeron 7,1% en noviembre respecto de igual mes del año pasado y acumularon una baja de 12,3% entre enero y noviembre de 2019 comparado con igual período de 2018, según un relevamiento difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



La baja de noviembre marcó la decimocuarta caída caída interanual consecutiva del indicador elaborado por la CAME, entidad que destacó que la merma en los locales al público fue de 8,4% interanual, en contraposición con un incremento de 2,1% en la modalidad online.



Los rubros con mayores caídas en sus ventas fueron Neumáticos y repuestos de autos y motos (-13,8%); Ropa y artículos deportivos y de recreación (-10,4%); Electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares (-10,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-10,1%).



Entre los rubros que afectan el consumo personal, se relevaron caídas en Calzado y marroquinería (-8,6%); Juguetería y artículos escolares (-7,8%); Indumentaria (-5,1%) y Alimentos y bebidas (-3.0%).



Otros rubros que tuvieron bajas en sus ventas fueron Bazar y regalos (-9,3%); y Muebles, decoración y textiles para el hogar (-6,0%).



En tanto, en la comparación mensual, sin desestacionalizar, las ventas en noviembre cayeron 18,7% respecto a octubre, un hecho que "se explica porque la actividad ese mes suele ser menor, además de tener un día menos".



"Las restricciones para comprar dólares estarían alentando solo levemente las ventas", sostuvo CAME y destacó que el 10,2% de los empresarios consultados sostuvo que "con el cepo duro se están moviendo más sus ventas, el 14,1% afirma que se notaron más consultas, aunque se vende lo mismo, y el resto (75,7%) asevera que se vende igual cantidad".



Durante el relevamiento se cubrió un universo de 1.100 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el interior del país, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar y tanto con modalidad de venta física como online.