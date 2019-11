Los argentinos comemos cerca de 300 huevos al año

Los argentinos consumen 43 kilos de carne aviar y 265 huevos por habitante por año en promedio, según un informe de Coninagro difundido hoy, que destacó además el crecimiento de las exportaciones, en especial a China, Emiratos Árabes, Rusia y Chile.



"El consumo de carne aviar se está equiparando al bovino por cuestiones de costos y culturales; si bien el mercado interno tiene un consumo superior, también se abrieron mercados para vender partes del pollo que los argentinos no consumimos y Asia sí, por ejemplo", afirmó Norberto Niclis, vicepresidente de Coninagro.



El informe de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) destacó "el hecho de que China haya aprobado varios frigoríficos aumentó la demanda de producción" y señaló que "la logística está hecha para abastecer el mercado interno".



"En el caso de la carne aviar, la producción no es tan estacional, pero el consumo sí. Entonces cuando se consume menos, podemos mantener el nivel productivo y exportar el excedente", agregó.



Según el relevamiento de Coninagro, al que accedió Télam, en la Argentina hay 6.500 granjas, 83% de la producción se desarrolla en Buenos Aires y Entre Ríos, y deja 2,1 millones de toneladas de carne aviar y un millón de huevos.



Un dato central que revela el informe es que los argentinos consumen, en promedio, 43 kilos por año por habitante de carne aviar y 265 huevos por habitante por año; en tanto, las exportaciones de carne aviar representan US$ 330 millones para el sector.



"La actualidad de la industria aviar atraviesa un auspicioso presente. En septiembre, las exportaciones incrementaron un 43% interanual su valor. Mientras que entre enero y septiembre acumularon un crecimiento del 40% interanual", señaló el informe al que accedió esta agencia.



Y agregó que "la mayor demanda, proveniente desde China, está generada por los bajos stocks de cría de aves y la sustitución de carne porcina y, junto al aumento de las exportaciones a Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Rusia y Chile, fueron claves en el auge exportador del sector en lo que va del año".



Según el Índice de Competitividad de Coninagro, el potencial multidimensional de la carne avícola creció 2,5% interanual (i.a.) en el segundo tercio de 2019, revirtiendo la caída durante el primer trimestre de este año (-2,9% i.a.).



La mejora del sector se debió, principalmente, a la buena performance del desempeño económico que creció 15% i.a. gracias al aumento en términos reales del precio percibido por el productor (+52,1% i.a.) y una mayor oferta avícola (+1,8% i.a.).



La evolución de los costos se incrementó por encima de la inflación, debido a la suba en la mayoría de los insumos (combustibles, energía eléctrica y maíz).



Esto tiene efectos negativos en el consumo masivo de todos los niveles socioeconómicos, especialmente el de menores ingresos, que gastan mayor proporción de sus ingresos en alimentos; en tanto el empeoramiento de la tasa de pobreza (-14,6% i.a.), la menor cobertura médica (-0,6% i.a.) y el menor desempeño educativo (-1,7% i.a.) configuraron una dotación de mano de obra para el sector de aves de menor calidad, con impactos sobre la productividad laboral y la actividad en el largo plazo, culmina el informe de la entidad ruralista.