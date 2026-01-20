Violencia sin límites: el video de la agresión a una árbitra en un partido amateur en Bahía Blanca

Un partido clasificatorio para la Copa Potrero disputado en Bahía Blanca derivó en un violento episodio que involucró a jugadores y a la árbitra Victoria Cruz. El encuentro entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, correspondiente a una instancia eliminatoria, terminó con agresiones dentro del campo y la intervención policial.

Las imágenes del hecho comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y dejaron al descubierto la gravedad de lo ocurrido. En los videos se observa cómo la árbitra es arrojada al suelo en medio de una pelea generalizada, además de escenas de golpes y corridas tanto dentro como fuera del campo de juego.

Según informó el medio bahiense La Brújula24, el saldo fue de dos personas con heridas leves. La situación obligó a la intervención de la Comisaría Primera, que acudió al lugar para controlar el desborde y labró las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con el parte policial, Rodrigo Ortega sufrió “lesiones en la zona de la ingle y en la pierna izquierda”, por lo que debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Penna para una evaluación médica más exhaustiva.

Hasta el momento, la investigación no logró identificar a los responsables directos de las agresiones y el caso continúa abierto, mientras se analizan imágenes y testimonios para avanzar en la causa.

En ese contexto, una oyente citada por La Brújula24 aportó un antecedente relevante: “El equipo La Banda del Moy ha sido desplazado de distintas ligas amateur debido a reiterados episodios conflictivos”.

El descargo de uno de los equipos implicados

La Banda del Moy, uno de los equipos involucrados La Banda del Moy, uno de los equipos involucrados. Foto: Facebook/La Banda del Moy

Tras la viralización del episodio, La banda del Moy publicó un comunicado en redes sociales en el que pidió disculpas por lo sucedido. “Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la Liga Potrero, que ante una mala acción se reaccionó”, expresaron.

El mensaje agregó: “No vamos a buscar culpables ni decir quién tuvo la culpa de lo ocurrido. Vamos a hacernos cargo de lo nuestro y tomar medidas para que no vuelva a suceder”. Y cerró: “Venimos hace 10 años jugando y es la primera vez que pasa algo así. Mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó”.