Video: Don Orione se subió al viral del momento con una parodia bien mendocina

El club Don Orione recreó las fotos y videos virales nacidas en las favelas y causó furor en redes con una versión creativa y bien mendocina.

El Club Don Orione sorprendió en las últimas horas con una llamativa parodia local de las fotos virales que nacieron en las favelas y que hoy son sensación en redes sociales en todo el mundo.

Con creatividad y mucho sentido del humor, la institución mendocina recreó el estilo de esas imágenes que se volvieron tendencia, pero con un toque bien cuyano, adaptando la estética viral al contexto local y futbolero.

Don Orione y la creatividad La propuesta no tardó en generar repercusión: comentarios, compartidos y reacciones positivas destacaron la originalidad de la iniciativa, que demuestra cómo los clubes también encuentran en las redes un espacio para conectar con nuevas audiencias desde lo lúdico.

Una vez más, el deporte y la cultura digital se cruzan, y Don Orione aprovechó el momento para sumarse a la tendencia con una versión propia, fresca y 100% mendocina.