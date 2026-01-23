Valentino Simoni, el pibe que hizo historia en Gimnasia: "Agradezco el lugar que me están dando"

El delantero, llegado desde la Reserva de Boca en busca de continuidad, respondió de inmediato a la confianza de Ariel Broggi. En el arranque del partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero , apareció en el área, conectó de cabeza y desató el festejo en un estreno que quedará grabado para siempre.

Simoni no solo marcó el gol del debut del Lobo en el Torneo Apertura 2026, sino que también fue una de las figuras del encuentro. Con movilidad, entrega y personalidad, se adueñó del ataque y mostró por qué el cuerpo técnico apostó por él en un partido tan especial.

Tras el encuentro, el joven atacante valoró el trabajo colectivo. “Fue un laburo muy importante de todo el equipo. En poco tiempo hicimos las cosas bien, una pretemporada muy buena y por suerte la coronamos con este triunfo”, expresó.

La palabra de Valentino Simoni tras su debut triunfal con el Lobo.

La palabra de Valentino Simoni tras su debut triunfal con el Lobo

Además, se refirió a su salida de Boca y a la chance que encontró en Mendoza. “No tenía lugar ahí y vine acá a ayudar, a aportar mi granito de arena. Agradezco el lugar que me están dando, por suerte está saliendo todo bien”, reconoció, todavía emocionado por su debut.

El gol también tuvo una dedicatoria especial. “Fue para toda mi familia en Cipolletti, en Chaco, para mi novia, mis viejos y mis hermanos”, contó Simoni, que vivió una noche inolvidable junto a los suyos.

El debut goleador en Primera de Valentino Simoni

Valentino Simoni anotó el primer gol del Lobo en Primera división Valentino Simoni anotó el primer gol del Lobo en Primera división ESPN

El delantero llegó a Gimnasia a préstamo por un año, luego de destacarse en la Reserva xeneize. Allí disputó 36 partidos oficiales, marcó 13 goles y fue campeón de la Copa Proyección del Clausura. También integró el banco ante Tigre en 2025, aunque sin debutar en Primera.

Ahora, en el Lobo mendocino, encontró el espacio que buscaba. Con apenas cinco minutos en la máxima categoría, escribió su primera página grande y empezó a construir una historia que ilusiona a todo Gimnasia.