Uno x uno de un Tomba que no toca fondo

No para de caer. Godoy Cruz está sumergido en una crisis futbolística y emocional que no parece tener fin. Luego del triunfo ante Aldosivi parecía que la mala racha culminaba, pero luego todo siguió derrumbándose. Anoche se volvieron a apreciar errores y acciones ya conocidas en el Tomba y que conspiran gravemente contra el bienestar del equipo.

Los errores defensivos y sobre todo las acciones desmedidas de la última línea llevan a que Godoy Cruz no solamente pierda partidos sino también que el Bodeguero sea el equipo con más expulsiones de la Superliga con seis. Además la fragilidad anímica del equipo es evidente porque no logra sostener los resultados y prácticamente ante la primer adversidad se desploma.

Anoche se volvieron a repetir varias de los aspectos negativos que hoy por hoy caracterizan al Tomba. Es por eso que Independiente pudo dar vuelta la historia en el Malvinas, ya que se aprovechó de que Godoy Cruz cedió la pelota y el terreno sin saber cómo responder y además recibió el penal y la expulsión de Cardona en una acción insólita.

Luego del partido Daniel Oldrá se mostró golpeado porque el equipo no funciona ni en lo futbolístico ni en lo anímico, pero fundamentalmente porque no tiene inteligencia y capacidad para sobrellevar los partidos. Sin dudas que puertas adentro el Gato deberá hacer autocríticas y seguir trabajando arduamente para levantar la confianza de un equipo que todavía no termina de caer.

Juan Cruz Bolado tuvo una buena actuación.

Juan Cruz Bolado (7): Debut más que aceptable para el pibe de 22 años. Se mostró seguro ante los remates y con confianza para tener la pelota. Tal vez un par de dudas cuando debió salir con los puños. Lo más positivo de la noche.

Néstor Breitenbruch (5): Tuvo buenas y malas, pero siempre prevaleció el empuje. Sufrió bastante por su zona con Domínguez y quedó condicionado muy rápido por la amarilla.

Joaquín Varela (4): Estuvo concentrado pero algo errático para despejar y salir lejos a marcar. Volvió a recibir una tarjeta y por eso el Gato lo sacó en el entretiempo.

Tomás Cardona (2): Tuvo un primer tiempo correcto a pesar de algunas dudas, pero luego cometió un penal insólito con un codazo en un contexto que no daba. Su acción fue clave para la levantada del Rojo y el bajón del Expreso

Agustín Aleo (5): Exhibió mucha entrega y tuvo un par de aciertos en ofensiva, como el centro para el gol del Morro. Sin embargo se dejó llevar por la impotencia, empezó a hacer faltas y hasta se salvó de la roja.

Juan Andrada (3): No tuvo presencia de marca en la mitad de cancha. Le ganaron mucho la espalda, se cansó de hacer faltas y se salvó de recibir una tarjeta. En cuanto al manejo de pelota no estuvo fino.

Kevin Gutiérrez (6): Otro de los puntos altos del equipo. Metió mucha garra en cada disputa de pelota y a la hora de marcar. Estuvo activo en la generación, pero se cayó en sintonía con el equipo.

Fabián Henríquez (4): Estuvo bien cubriendo el medio durante el primer tiempo, pero en el complemento no aportó marca ni juego y debió retrasarse a la defensa por la salida de Cardona.

Juan Brunetta (5): También puso ganas pero en el segundo tiempo se apagó. Tuvo un buen remate de lejos que exigió a Campaña.

Leandro Vella (5): Muy intermitente y con poca participación en el partido. No logró desequilibrar nunca.

Santiago García (6): El Morro hizo de la suyas en la etapa inicial con un gol incluído. Sin embargo en la etapa complementaria perdió contacto con el balón y también el eje por su enojo con el arbitraje.

Miguel Jacquet (5): Ingresó por Varela y cumplió ya que jugó la mayor parte de los 45 minutos lesionado.

Miguel Merentiel (4): Entró e hizo poco y nada.

Tomás Badaloni (5): Puso entrega.