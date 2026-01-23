"Un rival muy difícil para mí": Zverev choca en octavos con Francisco Cerúndolo e hizo una advertencia

Francisco Cerúndolo llega en gran nivel al cruce con el número 3 del mundo, que ya admitió sus dificultades ante el argentino.

Francisco Cerúndolo va por otro batacazo en Australia y Alexander Zverev ya avisó que el juego del argentino lo incomoda.

Francisco Cerúndolo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo confirmó en el Abierto de Australia con una victoria contundente ante Andrey Rublev. El argentino superó al ruso en sets corridos por 6-3, 7-6(4) y 6-3, tras 2 horas y 8 minutos de juego, y se metió por primera vez en los octavos de final del torneo.

Con 27 años y tres títulos ATP en su carrera, el mayor de los hermanos Cerúndolo logró dar un salto en los torneos grandes fuera del polvo de ladrillo. Hasta ahora, solo había alcanzado esa instancia en Roland Garros, pero en Melbourne mostró solidez, agresividad y un nivel que lo vuelve peligroso también en canchas rápidas.

Su próximo desafío será nada menos que ante Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, quien venció a Cameron Norrie por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1. El alemán, finalista en la última edición del certamen, parte como favorito, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival que lo incomoda.

De hecho, Zverev ya reconoció en varias ocasiones lo difícil que le resulta jugar contra el argentino y ahora lo volvió a hacer. “Las dos últimas veces que hemos jugado conseguí ganarle, todas ellas en pista dura. Espero conseguir una más, pero la verdad es que es un rival difícil para mí. Tiene una derecha que me incomoda mucho”, explicó.

El historial entre ambos marca una clara paridad, con ventaja para Cerúndolo, que ganó tres de los cinco cruces disputados. Se impuso en Madrid 2024, Buenos Aires 2025 y Madrid 2025, mientras que Zverev se recuperó luego en Toronto y en la Copa Davis, ambos en 2025.